Pferdesport in Balve Emilia Löser gewinnt Springreit-DM hauchdünn Stand: 08.06.2024 17:44 Uhr

Um ein paar Zehntel im Stechen hat sich sich Emilia Löser bei der deutschen Meisterschaft der Reiter in Balve den Titel bei den Springreiterinnen gesichert.

Wie Konkurrentin Justine Tebbel leistete sich Löser am Samstag (08.06.2024) nach zuvor zwei fehlerlosen Umläufen im Stechen auf Dexter Bois Margot beim ersten Hindernis einen Fehler. So musste am Ende die Zeit entscheiden und mit 45,29 Sekunden war sie 0,16 Sekunden schneller als Tebbel mit Cote de Pablo.

"Ich habe versucht, bei mir zu bleiben. Einmal war es knapp, aber ich habe die Nerven behalten", sagte die neue deutsche Meisterin nach ihrem ersten Titelgewinn erleichtert im WDR-Fernsehen.

Letzte Entscheidung am Sonntag

Tebbel hatte schon am Freitag den ersten Umlauf des mit 10.700 Euro dotierten Wettbewerbs gewonnen.

Die offene Konkurrenz um die deutsche Meisterschaft für Männer und Frauen schließt die Titelkämpfe am Sonntag ab. Dort geht Sandra Auffarth, die in der Frauen-Konkurrenz Dritte wurde, mit Comcador als Führende ins Finale.

Bei den Spring-Wettbewerben verzichtete ein Großteil der nationalen Spitzenreiter in diesem Jahr auf eine Teilnahme. Unter anderem ließ Routinier Marcus Ehning seine Titelverteidigung aus, anders als in der Dressur ist Balve kein relevantes Sichtungsturnier für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August)