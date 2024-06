DM in Balve Dressurreiterin Bredow-Werndl verteidigt ersten Titel Stand: 08.06.2024 14:17 Uhr

Die deutsche Spitzen-Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat am Samstag ihren ersten nationalen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Im Grand Prix Special siegte sie in Balve mit ihrem Spitzenpferd Dalera.

Mit 81,079 Prozent zeigte die Doppel-Olympiasiegerin Bredow-Werndl (Aubenhausen) anders als im Grand Prix zum Auftakt - denn sie trotzdem im Gegensatz zum Vorjahr gewann - keine großen Schwächen. Es ist ihr insgesamt sechster nationaler Meistertitel.

Klimke holt Bronze, Werth verbessert sich auf Rang fünf

Frederic Wandres (Hagen am Teutoburger Wald/mit Bluetooth) und Ingrid Klimke (Münster/mit Franziskus) komplettierten das Podium. Dressurikone Isabell Werth (Rheinberg) legte mit Quantaz eine stark verbesserte Leistung hin und wurde Fünfte. Zum Auftakt war die siebenmalige Olympiasiegerin durch einige Fehler nur auf Rang acht geritten.

Ich bin sehr, sehr happy. Dalera hat sich fantastisch angefühlt.

Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Titelverteidigung

Wie schon im Grand Prix machten hinter von Bredow-Werndl aber Wandres und Klimke die Plätze unter sich aus. Mit Bluetooth ritt Wandres zu Silber, mit Duke of Britain wurde er zudem Vierter. Dazwischen sortierte sich Klimke ein und gewann Bronze.

Olympia-Entscheidung fällt nach CHIO

Der zweite Titel wird am Sonntag in der Kür (11.45 Uhr) vergeben, auch dort ist Jessica von Bredow-Werndl Titelverteidigerin. "Es gab ein paar kleine Spannungsmomente, aber es war ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt", so Bredow-Werndl nach ihrem Triumph am Samstag.

Für die Reiterpaare ist das Turnier am Traditionsstandort Balve in diesem Jahr eine von zwei Pflichtveranstaltungen, um für eine Nominierung für den Kader der Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) infrage zu kommen. Die Entscheidung, welche Reiter Bundestrainerin Monica Theodorescu für die Spiele in Frankreichs Hauptstadt nominieren wird, soll nach dem CHIO in Aachen (28. Juni bis 7. Juli) fallen.