WDR-Sport EM in Apeldoorn: Meier läuft im Finale auf Platz sechs Stand: 07.03.2025 23:22 Uhr

Die deutschen Leichtathleten haben ihre zwei kleinen Medaillenchancen am zweiten Tag der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn nicht nutzen können.

Hürdensprinterin Marlene Meier (Leverkusen) lief im Finale über 60 m Hürden in 8,04 Sekunden auf den sechsten Platz. Mittelstreckler Robert Farken (Leipzig) wurde beim 1500-m-Triumph des norwegischen Dominators Jakob Ingebrigtsen Opfer einer Rempelei, stürzte und kam nicht ins Ziel. Marius Probst (TV Wattenscheid 01) war als absoluter Außenseiter ins Rennen gegangen und bereits im Vorlauf ausgeschieden.

Blech scheitert in der Qualifikation

Im Stabhochsprung gelang dem EM-Dritten Oleg Zernikel (Landau/5,75) und Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf/5,65) der Einzug ins Finale am Sonntag. Der Leverkusener Torben Blech, der sich im Vormonat den deutschen Meistertitel mit Lita Baehre geteilt hatte, scheiterte dagegen, weil er 5,65 m erst im zweiten Versuch überquert hatte.

Honsel und Onnen im Finale

Die beiden deutschen Hochspringerinnen Christina Honsel (TV Wattenscheid 01) und Imke Onnen (Cologne Athletics) schafften es ebenfalls ins Finale, das am Sonntag (17.05 Uhr/eurovisionsport.com) steigt. Beide übersprangen in der Qualifikation 1,89 Meter.

Potye geradeso im Endkampf, Maduka verpasst Finale

Bereits am Donnerstag rettete sich Hochspringer Tobias Potye (Cologne Athletics) mit übersprungenen 2,18 Metern als Achter geradeso in den Endkampf, der am Samstag stattfindet. Die deutschen Dreispringerinnen enttäuschten in der Qualifikation. Kira Wittmann als 10. (13,63 Meter) sowie Jessie Maduka (Cologne Athletics) als 13. (13,50 Meter) verpassten das Finale der besten Acht und blieben hinter ihren Saisonbestleistungen zurück.