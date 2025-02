3. Liga El-Mala-Brüder schießen Viktoria zum Sieg gegen Aachen Stand: 14.02.2025 20:56 Uhr

Der FC Viktoria Köln hat mit einem Heimsieg gegen Alemannia Aachen den Anschluss an die Aufstiegsränge in der 3. Liga hergestellt.

Beim 3:1 (1:1)-Heimerfolg der Domstädnter trafen neben Lex-Tyger Lobinger (59.) mit Said (45.+3) und Malek El Mala (83.) zwei Brüder. Kevin Goden (40.) hatte Aachen in Führung gebracht. Die Viktoria kletterte damit vorübergehend auf Platz vier, zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Aachen bleibt mit 30 Punkten aus 24 Spielen im Tabellenmittelfeld.

El Mala antwortet auf Godens Führungstreffer

Den rund 8.000 Zuschauern, von denen etwa die Hälfte aus Aachen kam, bot sich ein ausgeglichenes Spiel. Die erste Gelegenheit hatte die Viktoria bei einem Konter: Salomon Nkoa war bei einem langen Ball im letzten Moment noch vor El Mala am Ball, der herausgestürmte Aachener Torhüter Jan Olschowsky wäre wohl geschlagen gewesen (4.). Wenige Minuten später hatte El Mala den Ball dann nach einer Olschowsky-Parade per Nachschuss im Aachener Tor untergebracht, stand zuvor aber im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte (9.). Die Gäste hatten in der 16. Minute eine gute Freistoßgelegenheit, der Versuch von Lukas Scepanik stellte aber kein Problem für Dudu dar.

Gefährlicher wurde die Alemannia in der 24. Minute, als Scepanik einen Volleyschuss aus zwölf Metern knapp über die Latte jagte. Ein schlimmer Fehlpass von Anas Bakhat führte zu einer Kölner Großchance, als El Mala allein auf das Aachener Tor zulief, im Eins-gegen-eins aber am starken Olschowsky scheiterte (27.). Fünf Minuten vor der Pause schlug dagegen die Alemannia eiskalt zu. Nach starkem Steckpass von Bakhat war Goden frei durch und traf zum 1:0 für die Gäste (40.).

Die Viktoria war um eine schnelle Antwort bemüht. Zunächst traf El Mala mit einem Kopfball nur das Außennetz (45.), dann scheiterte Lobinger an Olschowsky (45.+2). Fast mit dem Pausenpfiff tauchte El Mala nach starker Vorarbeit von Florian Engelhardt erneut vor dem Aachener Tor auf und traf diesmal zum 1:1 (45.+3).

Lobinger und der zweite El Mala schießen Köln zum Sieg

Der späte Kölner Torschütze konnte zur zweiten Hälfte angeschlagen nicht mehr auflaufen und wurde durch Niklas May ersetzt. Der zweite Durchgang begann weniger rasant als der erste und die Torchancen ließen auf sich warten. Es dauerte bis zur 59. Minute, dann schlug der Ball aber im Aachener Tor ein. Lobinger traf im Nachschuss aus spitzem Winkel zur Kölner Führung (59.).

Die Alemannia war um den Ausgleichstreffer bemüht, wechselte mehrfach offensiv ein, tauchte aber nur noch selten vor dem Kölner Tor auf. Der eingewechselte Gianluca Gaudino setzte einen Freistoß in die Mauer (75.). Stattdessen schlug die Viktoria erneut eiskalt zu und entschied die Partie. Der eingewechselte Malek El Mala nickte eine Flanke von Sidny Lopes Cabral zum 3:1 ein (84.). Spätestens seit diesem Treffer war der unbedingte Wille der Aachener gebrochen, in diesem Spiel noch zu punkten. Stattdessen brachte die Viktoria den Heimsieg locker über die Zeit.

BVB und Verl die nächsten Gegner

Auch am kommenden Spieltag haben beide Klubs NRW-Duelle vor der Brust. Am Samstag (22.02.2025/14 Uhr) ist Borussia Dortmund II am Aachener Tivoli zu Gast und die Viktoria tritt zeitgleich beim SC Verl an.