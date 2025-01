WDR-Sport Eishockey, Basketball und Wintersport - Sport in NRW um den Jahreswechsel Stand: 01.01.2025 09:55 Uhr

Viele Sportarten machen nur eine kurze Weihnachtspause, im Fußball öffnet das Transferfenster. Ein Überblick über den Sport in NRW um den Jahreswechsel.

Von Michael Buchartz

Weihnachten ist vorbei und das neue Jahr ist da. Für einige Sportlerinnen und Sportler war die Pause über die Feiertage nur kurz. Wo geht es also schnell weiter? Wdr.de gibt einen Überblick über die Sportereignisse in NRW rund um den Jahreswechsel.

MIttwoch, 01. Januar

Obwohl es keinen Live-Sport in NRW am Neujahrstag gibt, ist es doch für viele Fußball-Fans ein wichtiges Datum. Denn das das winterliche Transferfenster öffnet seine Türen und man darf gespannt sein, wie sich die Kader der verschiedenen Fußball-Klubs aus NRW für die Rückrunde verändern.

Donnerstag, 02. Januar

Willkommen im Jahr 2025, liebe NRW-Sportfans! In der DEL eröffnet die Partie zwischen Düsseldorf und Ingolstadt den 33. Spieltag.

Freitag, 03. Januar

Es folgt der Rest des 33. Spieltages der DEL. Der KEC empfängt den EHC München und Iserlohn hat eine weite Anreise zu den Eisbären Berlin.

Der Skeleton-Weltcup macht Station im Sauerland: In Winterberg geht es für Frauen und Männer um den Sieg. Außerdem steht das Mixed auf dem Programm.

Samstag, 04. Januar

Nach den Skeleton-Wettbewerben gehen nun die Bobprofis in die Eisbahn von Winterberg. Den Auftakt macht der Monobob der Frauen, gefolgt vom Zweierbob der Männer.

Bob-Weltcup

In der HBL der Frauen ist die kurze Pause vorbei: Leverkusen tritt in Buxtehude an, Blomberg-Lippe empfängt Göppingen.

Sonntag, 05. Januar

Es ist das letzte fußballfreie Wochenende, bevor die Winterpause dort endet. Also nochmal Vorhang auf für andere Sportarten: Der Bob-Weltcup in Winterberg geht mit dem Zweierbob der Frauen und dem Viererbob der Männer zu Ende.

In der HBL der Frauen muss Borussia Dortmund in Oldenburg antreten. Die Baskets aus Bonn reisen in der BBL zu den Löwen nach Braunschweig. Die DEL gibt ebenfalls nochmal Vollgas: Die Kölner haben Augsburg zu Gast, Iserlohn den ERC Ingolstadt. In der Tischtennis-Bundesliga trifft Herbstmeister Borussia Düsseldorf auf NRW-Konkurrent Bergneustadt.