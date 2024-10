WDR-Sport Düsseldorfer EG verpflichtet Stürmer Gaudet Stand: 15.10.2024 12:12 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und in Tyler Gaudet einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Der 31 Jahre alte Kanadier kennt die Liga und soll bei der DEG den verletzten Angreifer Rick Schofield ersetzen. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Schofields Genesungsprozess hatte zuletzt unerwartete Rückschläge erlitten. Eine Rückkehr aufs Eis sei zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

Umso erfreuter zeigte sich DEG-Sportdirektor Niki Mondt über den Neuzugang: "Tyler Gaudet ist ein kompletter Center, offensiv und defensiv zweikampfstark und zudem torgefährlich", sagte der 46-Jährige. Darüber hinaus sei Gaudet ein sehr guter Mittelstürmer, der die Liga bestens kenne. Gaudet hat in den vergangenen drei Spielzeiten für die Grizzlys Wolfsburg und die Adler Mannheim in 132 Spielen 37 Tore und 53 Assists erzielt.

Einsatz am Wochenende noch offen

Gaudet, der in Düsseldorf einen Vertrag bis Saisonende unterschrieb, wird in den kommenden Tagen in der Landeshauptstadt eintreffen. Ob er bereits am Wochenende bei den Spielen gegen die Kölner Haie und in Mannheim zum Einsatz kommt, werde Trainer Steven Reinprecht kurzfristig entscheiden, hieß es. Die DEG ist aktuell mit fünf Punkten aus neun Spielen Tabellen-Schlusslicht.