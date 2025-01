WDR-Sport Düsseldorfer EG überrascht gegen Tabellenführer Ingolstadt Stand: 02.01.2025 21:41 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat einen fulminanten Jahresauftakt hingelegt und nach einem Sieg gegen den Spitzenreiter den letzten Tabellenplatz verlassen.

Von Jakob Halbfas

Als Tabellenschlusslicht in die Partie gestartet setzte sich Düsseldorf nach aufopferungsvollen 60 Minuten gegen den Tabellenführer mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) durch.

Ingolstadt mit der frühen Führung

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo, vor allem der ERC Ingolstadt zeigte von Beginn an, warum er ganz oben in Tabelle steht. Düsseldorf wurde gleich in den ersten Minuten in das eigene Drittel gedrängt und konnte sich kaum befreien. Zunächst rettete Goalie Henrik Haukeland noch gegen Alex Breton (2.), dann traf Daniel Pietta den Pfosten (3.). Nur kurz darauf landete die Scheibe dann im Düsseldorfer Tor - Wayne Simpson setzte Morgan Ellis in Szene, der den Puck im linken Eck unterbrachte (4.).

Düsseldorf hat noch im 1. Drittel eine Antwort

Ingolstadt blieb das spielbestimmende Team und drängte auf den zweiten Treffer. Kurz vor der ersten Drittelpause schlug dann aber die DEG aus dem Nichts zu. Nach Zuspiel von Alec McCrea zog Tyler Angle nach guter Mitnahme trocken ins kurze Eck ab (19.).

Düsseldorf kam gut in den Mittelabschnitt, setzte sich im Powerplay im Ingolstädter Drittel fest. Dann lief Justin Richards plötzlich frei auf das Tor von Ingolstadts Torwart Devin Williams zu, wurde aber noch im letzten Moment am Abschluss gehindert (26.).

Gaudet sorgt für die Führung

Wenig später rette Haukeland in höchster Not gegen Daniel Schmölz (27.). Es ging in dieser Phase hin und her, Ingolstadt übernahm wieder die Spielkontrolle und wurde dann von der DEG ausgekontert. Kyle Cumiskey eroberte den Puck in der eigenen Zone und spielte direkt zu Tyler Gaudet. Der Kanadier lief unbedrängt auf Williams zu und verwandelte zur 2:1-Führung (29.).

Das zweite Drittel blieb weiter unterhaltsam. Ingolstadt fehlte die Effizienz und Düsseldorf erkämpfte sich die Führung nach 40 Minuten. Im Schlussdrittel ruhte sich die Düsseldorfer EG keineswegs auf der Führung aus - Ehl ließ kurz nach Wiederbeginn die große Chance auf das 3:1 liegen (41.). Für dieses sorgte Drake Rymsha nur wenige Minuten später. Einen Schuss von Gaudet lenkte Rymsha unhaltbar ins Tor ab.

Düsseldorf nicht mehr Schlusslicht

Drei Minuten vor Spielende sorgte Rymsha mit seinem Doppelpack und einem Schuss auf das leere Tor für die Entscheidung (57.). Mit den drei Punkten überholt die DEG die Augsburger Panther und springt auf Rang 13.