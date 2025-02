WDR-Sport Dürener Heimsieg gegen die Netzhoppers Stand: 23.02.2025 18:23 Uhr

Die Powervolleys Düren haben mit einem Heimsieg gegen Königs Wusterhausen den sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt.

Die Dürener gewannen am Sonntag gegen die Netzhoppers nach 113 Minuten mit 3:1 (27:29, 25:23, 25:23, 25:19). Das Duell verlief lange ausgeglichen. Erst den letzten Satz konnten die Dürener deutlicher gestalten.

Der erste Satz ging noch knapp an die Gäste, der zweite an Düren. Bis zu diesem Zeitpunkt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe.

Düren kommt schwer in dritten Satz

Die Hausherren kamen dann schwer in den dritten Satz, so dass die Netzhoppers mit 5:1 davon ziehen konnten. Doch die Gastgeber besannen sich auf ihre Stärken und holten auf. Am Ende stand mit 25:23 ein knapper Satzgewinn und damit eine Gesamtführung von 2:1.

Im letzten Satz gelang es den Dürenern, binnen 24 Minuten die Entscheidung herbeizuführen. Mit einem klaren Satzgewinn brachten die Powervolleys den 3:1-Heimerfolg in trockene Tücher.

Pokalfinale gegen Berlin

Als nächstes steht für die Dürener das Finale im DVV-Pokal an: Am 2. März ab 16.45 Uhr treffen die Powervolleys Düren in Mannheim auf den Vorjahressieger aus Berlin. Die Volleys würden bei einem Erfolg ihren dritten Pokalsieg in Serie feiern. In der Bundesliga geht es für Düren am 9. März ab 17.00 Uhr mit einem Gastspiel beim TSV Haching München weiter.

Unsere Quellen:

Spiel der VBL, Powervolleys Düren - Netzhoppers KW