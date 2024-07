WDR-Sport Düren holt Unentschieden gegen die Bayern im Testspiel Stand: 28.07.2024 17:58 Uhr

Der Viertligist 1. FC Düren hat in einem Testspiel in Jülich ein 1:1-Unentschieden gegen Rekordmeister Bayern München geholt.

Die Saison in der Regionalliga West hat für den 1. FC Düren bereits am Samstag begonnen, beim SC Paderborn II mühte sich das Team zu einem 1:1. Am Sonntag wurde für den Klub alles ein paar Nummern größer: Der FC Bayern München ist mit seinem neuen Trainer Vincent Kompany zu einem Testspiel angereist.

Und Düren konnte die Großen ärgern: Vor etwa 9.000 Zuschauern im Karl-Knipprath-Stadion in Jülich holte der Viertligist ein 1:1 gegen den Rekordmeister. Für Düren traf Rafael Garcia in der 27. Minute zur zwischenzeitlichen Führung, der 18-jährige Nestory Irankunda erzielte in der 69. Minute der Ausgleich.

Mit dem Freundschaftsspiel löst der FC Bayern ein Versprechen aus der Corona-Zeit ein. Im Oktober 2020 hatte Düren als Mittelrheinpokalsieger den damaligen Champions-League-Sieger als Gegner im DFB-Pokal zugelost bekommen.

Dankeschön für Verzicht auf Heimrecht

Aufgrund der Pandemie war der Rahmen kompliziert und die Freude getrübt: Düren gab sein Heimrecht an die Bayern ab, auch in der Münchner Arena waren keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Trotz der 0:3-Niederlage zeigten die Dürener eine gute Leistung. Und als Dank für das Entgegenkommen der Dürener versprach der FCB, für ein Testspiel nach Düren zu kommen.

"Wir sind glücklich, dass wir jetzt unser Versprechen aus der Corona-Zeit einlösen können", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen. "Der 1. FC Düren wurde damals um ein einmaliges Erlebnis gebracht. Das holen wir jetzt gerne für die Fans in dieser Region nach."