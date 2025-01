WDR-Sport Düren hält gegen Berlin Volleys nur am Anfang mit Stand: 25.01.2025 22:21 Uhr

Nach zuvor drei Siegen in Serie haben die Powervolleys Düren in der Volleyball-Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert.

Die Dürener verloren beim Tabellenführer Berlin Volleys am Samstagabend mit 0:3 (22:25, 16:25, 14:25).

Vor 4.137 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle brachten die Dürener zu Anfang mit ihren Aufschlägen die Berliner Annahme gehörig in Bedrängnis. Die Gastgeber mussten schon alle Register ziehen, um sich nach einem Zwischenstand von 14:16 am Ende des ersten Satzes vor allem dank guter Blockarbeit doch noch durchzusetzen.

Aber die Berliner steigerten sich in der Begegnung des 16. Spieltags, und die Dürener konnten dabei nicht mehr richtig mithalten. Im zweiten Durchgang bereitete der stark verbesserte Service der Berliner den Gästen Schwierigkeiten. Zudem kam Berlins Diagonalangreifer Jake Hanes immer besser in Schwung und hatte nach zwei Sätzen bereits elf Punkte aus dem Konto. Zum klaren Satzgewinn der Gastgeber trugen auch vier Punkte aus vier erfolgreichen Challenges bei.

Den dritten Satz dominierte Berlin ebenfalls: Die Powervolleys verloren die ersten drei Punkte allesamt und mussten die Berliner danach immer mehr davonziehen lassen. Die Gastgeber erarbeiteten sich elf Matchbälle, den zweiten davon konnten sie nutzen.

Düren nun gegen Friedrichshafen

Die Dürener stehen in der Bundesliga im Tabellenmittelfeld. Nächster Gegner ist VfB Friedrichshafen. Das Bundesliga-Duell beginnt am 1. Februar um 19.00 Uhr in der Arena Kreis Düren.

Frauen-Bundesliga: Münster siegt

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen verbuchte der USC Münster am Samstag einen Heimsieg. Der USC gewann gegen Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:1 (18:25, 25:10, 25:17, 25:22).

