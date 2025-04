WDR-Sport Dortmunder Serie reißt in Aue Stand: 20.04.2025 21:23 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat Borussia Dortmund II in der 3. Liga bei Erzgebirge Aue wieder ein Spiel verloren. Die Borussia unterlag am Ostersonntag (20.04.2025) knapp mit 1:2 (1:1).

Von Lukas Thiele

Borys Tashchy brachte die Gastgeber nach 17 Minuten in Führung. Paul-Philipp Besong traf nach 29 Minuten zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch kurz nach der Pause sorgte Mika Clausen für den FCE-Sieg.

Dortmund II hat es damit verpasst, sich weiter Luft im Abstiegskampf zu verpassen und fällt in der Tabelle auf Rang 15 zurück. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt vier Punkte. Aue macht einen Sprung in der Tabelle und schiebt sich am BVB vorbei auf Rang zwölf. Der FC Erzgebirge steht bei 46 Zählern.

Tashchy staubt zur Auer Führung ab

Das Team von Jan Zimmermann versuchte die Hausherren durch frühes Pressing früh unter Druck zu setzen. Aue zeigte sich aber unbeeindruckt und ging nach 17 Minuten mit der ersten echten Chance in Führung. Nach einem Ballverlust von Dortmunds Michael Eberwein spielte der FCE schnell nach vorne. Den ersten Abschluss von Ali Loune lenkte BVB-Keeper Silas Ostrzinski noch an den Pfosten. Der Ball prallte aber in die Mitte, wo sich Tashchy durchsetze und aus kurzer Distanz traf.

Zehn Minuten später hätte der Stürmer beinahe schon wieder zugeschlagen. Nach Flanke von Linus Rosenlöcher traf Tashchy aber nur den Pfosten (27.).

Das sollte sich rächen, denn quasi im direkten Gegenzug kam der BVB II zum Ausgleich. Nach einer Pass-Staffette drängte Besong auf der rechten Seite in den Strafraum an und traf flach zum 1:1 (29.). Aue-Torhüter Martin Männel war noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Danach wurde das Spiel hitziger. Schiedsrichter Konrad Oldhafer verteilte in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit gleich vier Gelbe Karten, zwei für Aue, zwei für Dortmund. Torszenen gab es dagegen keine mehr.

Clausen erzielt ein Traumtor

Das änderte sich kurz nach dem Seitenwechsel - zum Leidwesen der Dortmunder. In der 52. Minute ließ der BVB Clausen 17 Meter vor dem Tor zu viel Platz und der Auer zirkelte den Ball sehenswert aus zentraler Position in den linken Winkel. Ein Traumtor.

Der BVB musste sich kurz schütteln, hatte in der 64. Minute dann aber die große Chance zum Ausgleich: Eberwein spielte einen Steilpass in die Gasse auf Julian Hettwer, dessen Heber Männel so gerade noch um den Pfosten lenkte (64.). Auf der Gegenseite verhinderte Ostrzinski im Eins-gegen-Eins gegen Sean Seitz die Vorentscheidung (70.).

Hettwer verspringt der Ball

In der Schlussphase versuchten es beide Mannschaften mit hohen Bällen. Der BVB drückte noch einmal auf den Ausgleich. Die beste Chance vergab Hettwer, der eigentlich frei druch war, aber dann den Ball verspringen ließ.

Für den BVB II geht es nun am kommenden Samstag (26.04.2025, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 II weiter. Erzgebirge Aue reist nach Ostwestfalen und tritt am selben Tag (16.30 Uhr) beim SC Verl an.

Unsere Quellen: