WDR-Sport DFB-Pokal: Leverkusen und Gladbach kämpfen um das Halbfinale Stand: 11.02.2025 11:16 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach müssen im Viertelfinale des DFB-Pokals harte Nüsse knacken.

Von Jörg Strohschein

Die Euphorie ist ein wenig verflogen. Bayer 04 Leverkusen hat in den jüngsten beiden Frauen-Bundesliga-Partien Federn gelassen, der Traum von einem möglichen Meistertitel hat einen derben Dämpfer erhalten.

Nach der knappen und bitteren Niederlage (2:3) beim aktuellen Tabellenführer Eintracht Frankfurt kam die Werkself gegen das abstiegsbedrohte Team der SGS Essen nicht über ein Remis (1:1) hinaus.

Fünf Punkte beträgt der Abstand zur Spitze mittlerweile. Eine Leverkusener Schwächephase zur Unzeit. Auch wenn die Chancen auf den Titel noch theoretisch erhalten bleiben.

Neues Selbstbewusstsein

Da kommt der DFB-Pokal gerade recht. Im Viertelfinale empfängt das Team von Trainer Roberto Pätzold die Mannschaft von Werder Bremen (Mittwoch, 12.2.2025; ab 18.30 Uhr) . Eine gute Möglichkeit, sich schnell wieder ein Erfolgserlebnis zu verschaffen und "eine Riesen-Gelegenheit, eine Runde weiterzukommen", sagte der Coach.

Allerdings sind die Werder-Frauen eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. "Wir wollen uns gegenüber dem Heimspiel gegen Essen steigern und voller Überzeugung eine der Mannschaften schlagen, die wir bisher in der Liga noch nicht besiegt haben", so Pätzold.

In der Bundesliga endete die Hinspiel-Partie in Bremen mit einem mühsamen 1:1. "Das war ein hartes Stück Arbeit. Jetzt wollen wir es ihnen zu Hause ähnlich schwer machen wie sie vorher uns", so der Bayer-04-Coach.

Gladbach: Zweitligisten unter sich

Die Gladbacher Stürmerin Yvonne Zielinski (vorne) in Aktion.

Auch rund 70 Kilometer weiter, am Niederrhein, ist die Spannung greifbar. Denn auch die Frauen von Zweitligist Borussia Mönchengladbach haben die Runde der letzten acht Teams im Pokal-Wettbewerb erreicht. Gegner ist der Hamburger SV.

"Es ist ein Hammer-Los, wenn man bedenkt, dass ein Zweitligist im Halbfinale stehen wird", sagte Cheftrainer Jonas Spengler und Tanja Baumann, Koordinatorin Frauen und Mädchen, ergänzte: "Unser Team hat sich das Viertelfinale in den beiden Duellen mit den Bundesligisten verdient und konnte Emotionen wecken. Das kann ihnen im Viertelfinale auch wieder gelingen."

Die Borussia "kegelte" schließlich mit dem 1.FC Köln und Carl-Zeiss Jena bereits zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb.

Borussinnen auf der großen Bühne

Und der Rahmen der Begegnung ist groß, erstmals werden die Frauen des HSV eine Partie im Hamburger Stadion austragen. 15.000 Tickets sind im Vorfeld bereits verkauft worden.

Wie anspruchsvoll die Aufgabe für die Gladbacherinnen werden wird, zeigt nicht zuletzt am Ergebnis im Hinspiel. Im Oktober in Norddeutschland gab es ein 0:2. In der aktuellen Tabelle liegt der HSV zwei Punkte vor den Gladbacherinnen im Mittelfeld der Liga.