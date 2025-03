WDR-Sport DEL2: Krefeld gewinnt erstes Halbfinale deutlich Stand: 29.03.2025 10:43 Uhr

Die Krefeld Pinguine haben das erste Halbfinale der DEL2 gegen Ravensburg klar gewonnen.

Am Freitag gelang den krefeldern ein 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) gegen die Ravenburg TowerStars. Die Tore erzielten Yushiroh Hirano (7./57.), Lucas Lessio (28.), Jon Matsumoto (60.) und Philipp Kuhnekath (60.). Für Ravensburg traf Nickolas Latta (29.). Mit dem Sieg ging Krefeld in der Serie mit 1:0 in Führung. Ein Team braucht vier Siege zum Finaleinzug.

Lange hatte Krefeld nur knapp geführt und Ravensburg immer die Chance gegeben, sich in die Verlängerung zu retten. Als die Gäste in den Schlussminuten den Torwart gegen einen Feldspieler eintauschten, um Überzahl herzustellen, schlugen die Pinguine zu: Hirano, Matsumoto und Kuhnekath schraubten das Ergebnis in die Höhe und stellten den Erfolg sicher.

