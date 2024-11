WDR-Sport DEL: Iserlohn Roosters gewinnen Kellerduell in Augsburg Stand: 17.11.2024 19:12 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben sich im Tabellenkeller Luft verschafft. Nach dem Sieg bei den Augsburger Panthern sind sie Zwölfter.

Die Iserlohner haben das Kellerduell in Augsburg am Sonntag mit 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) gewonnen. Nach der 2:6-Schlappe in Frankfurt vom Donnerstag erwischten die Sauerländer in Augsburg einen guten Start und nutzten die erste Strafzeit der Gastgeber durch Tyler Boland zur 1:0-Führung.

Ziegler nutzt Pässe vom Mitspieler und Gegner Reul

Dabei blieb es nicht: Während Andreas Jenike den Roosters-Kasten im ersten Drittel sauber hielt, schlug die Scheibe noch zwei Mal im Panthers-Kasten ein. Erst profitierte Sven Ziegler von einem langen Traumpass von Zach Osburn, nach dem er alleine vor Keeper Strauss Mann auf 2:0 erhöhte (12. Minute). In der 19. Minute wurde Ziegler erneut maßgerecht bedient- allerdings von seinem Gegenspieler Denis Reul, der den Puck Ziegler im eigenen Spielaufbau genau in den Schläger spielte. So ging Iserlohn mit einer komfortablen 3:0-Führung in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt hatten die Iserlohner die Partie zunächst gut im Griff, ehe schließlich auch die Augsburger das nötige Glück im Abschluss hatten. Als der Puck vors Tor kam, stocherte Chris Collins diesen an den Schlittschuh des Iserlohners Stanislav Dietz, von wo aus er ins Netz flog (29.).

Augsburger Treffer aberkannt - Ziegler schnürt DEL-Hattrick

Die Roosters schockte dies nicht. Nachdem sie zuvor einige Chancen nicht nutzten, hielt Michael Dal Colle seinen Schläger in einen Schuss von Branden Troock und lenkte diesen unhaltbar für Mann in die Maschen (31.). Anschließend mussten die Schiedsrichter zunächst diverse Strafzeiten verteilen, weil die Partie etwas hitziger wurde. Ausgerechnet als diese härtere Gangart den Iserlohnern ein Überzahlspiel beschert hatte, kassierten sie das vermeintliche 2:4.

Der Treffer durch Jason Bast wurde nach Videobeweis allerdings annuliert, weil Thomas Schemitsch Boland zuvor an der Bande hart in Kopfhöhe gecheckt hatte. Neben aberkanntem Tor brachte die Aktion den Panthern eine Fünf-Minuten-Strafe und damit eine 3:5-Unterzahl ein. Dieses Powerplay nutzten die Roosters eiskalt - von Brayden Burke vor dem Tor bedient erzielte Ziegler seinen dritten Treffer zur 5:1-Führung (39.).

Die Panther bemühten sich in den letzten 20 Minuten um weitere Treffer, kamen durch Cody Kunyk zum 2:5 (54.) und kassierten letztlich trotzdem ihre siebte Niederlage in Serie. Für die Roosters geht es bereits am Donnerstag in eigener Halle gegen den EHC München weiter (19.30 Uhr).

DEG kassiert kurz vor Ende Ausgleich gegen Nürnberg

Nachdem die Düsseldorfer EG am Freitag noch einen 4:2-Erfolg in Schwenningen gefeiert hatte, folgte für das DEL-Schlusslicht am Sonntag der nächste Rückschlag Die DEG unterlag vor heimischem Publikum gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:3 (0:0. 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Nach torlosem ersten Abschnitt brachte Brendan O'Donnell die Rheinländer zunächst in Führung - 1:0 (24. Minute). Den Ausgleich durch Jakob Ustorf (31.) beantwortete Alexander Blank im Schlussdrittel in Überzahl mit der erneuten DEG-Führung (53.). Diese währte bis sieben Sekunden vor Ende, als Nürnberg mit Extra-Angreifer noch zum 2:2 (60.) kam. Nach torloser Verlängerung erzielte William Graber für die Ice Tigers den entscheidenden Treffer im Penaltyschießen.

Für die DEG geht es am Freitag weiter, wenn Tabellenführer Eisbären Berlin seine Visitenkarte in Rheinland abgibt (19.30 Uhr).