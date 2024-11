WDR-Sport DEL: Iserlohn bezwingt Köln, Düsseldorf verliert in Straubing Stand: 03.11.2024 21:37 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben das NRW-Duell mit den Kölner Haien gewonnen. Für die Düsseldorfer EG setzte es dagegen bereits die zwölfte Niederlage.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kamen die Roosters am Sonntag zu einem 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)-Heimerfolg gegen Köln und bauten mit ihrem ersten Drei-Punkte-Heimsieg den Vorsprung auf Schlusslicht Düsseldorf auf fünf Punkte aus.

Spannung bis zum Schluss

Die Roosters brauchten nur 75 Sekunden, um in Führung zu gehen. Nach einem abgeblockten Schuss von Colin Ugbekile war Shane Gersich zur Stelle erzielte das 1:0 für die Sauerländer. Köln kam dann mit dem ersten Powerplay im Spiel an und hatte einige Gelegenheiten. Ingesamt aber kamen die Abschlüsse der Gäste zu selten durch und wurden oft geblockt. Die etwas hochkarätigeren Chancen hatten die Gastgeber, die unter anderem durch Tyler Boland in der Schlussminute nur den Pfosten trafen.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels glich der KEC aus. Frederik Storm fälschte einen Schuss von Maximilian Glötzl unhaltbar von Andreas Jenike zum 1:1 ab (22.). Danach ging es weiter munter hin und her. Ein Powerplay ließen die Roosters ungenutzt, gingen in der 33. Minute dann aber durch ein Kontertor von Branden Troock erneut in Führung. Beide Mannschaften überstanden bis zum Drittelende noch je eine Unterzahl, wobei Iserlohn noch gute Gelegenheiten auf weitere Tore vergab.

Die ersten Minuten des Schlussdrittels gehörten den Haien, dann wurde auch Iserlohn wieder stärker und ließ weniger Kölner Abschlüsse zu. In der 50. Minute gelang Troock sein zweiter Treffer des Abends zum 3:1. Die Haie steckten nicht auf, nahmen den Goalie vom Eis und kamen durch Louis-Marc Aubry noch zum Anschlusstreffer (57.). Köln war in den letzten Minuten alles nach vorne, aber Iserlohn rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Düsseldorf verliert in Straubing

Zuvor hatte die Düsseldorfer EG ihre bereits zwölfte Saisonniederlage einstecken müssen. Die DEG verlor am Sonntagnachmittag bei den Straubing Tigers mit 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) und bleibt mit nur neun Punkten Tabellenschlusslicht. Nach dem 1:3 gegen Bremerhaven am Freitag war es erneut ein gebrauchtes Wochenende für die Rheinländer.

Die DEG war von Beginn an unterlegen, ging aber mit dem ersten Abschluss überraschend durch Alexander Blank in Führung (5.). Straubing blieb für den Rest des Drittels die dominantere Mannschaft und kam am Ende auf 26:12 Schüsse, der Ausgleichstreffer gelang jedoch nicht.

Das änderte sich im zweiten Spielabschnitt, als die Tigers das Spiel zunächst durch Tore von Tim Brunnhuber (27.) und Danjo Leonhardt (30.) drehte. Die DEG nutzte allerdings wenig später ein Powerplay zum Ausgleichstreffer und dem zweiten Tor von Blank (31.).

Nur 66 Sekunden nach Anpfiff des Schlussdrittels lag Straubing wieder vorne. Justin Scott erzielte das 3:2 in der 42. Minute. Die DEG war daraufhin alles nach vorne, anstelle des Ausgleichstreffers kassierten die Gäste aber kurz vor Schluss das Empty-Net-Goal durch Travis St. Denis (59.).