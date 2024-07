WDR-Sport DEL: Haie holen Verteidiger Vittasmäki Stand: 10.07.2024 13:18 Uhr

Die Kölner Haie haben sich mit dem Finnen Veli-Matti Vittasmäki verstärkt.

Die Kölner Haie haben für die kommende Saison einen finnischen Eishockey-Routinier verpflichtet. Wie der DEL-Klub am Mittwoch mitteilte, kommt Verteidiger Veli-Matti Vittasmäki nach über 800 Spielen in Finnlands "Liiga" und drei Meisterschaften in den letzten drei Jahren mit Tappara Tampere an den Rhein. Der 34 Jahre alte finnische Nationalspieler erhält einen Einjahresvertrag.

"Die Haie haben sich am meisten um mich bemüht, und ich habe nur Gutes über den Klub gehört", sagte Vittasmäki. Neben den drei Liga-Titeln hatte er 2023 auch die Champions League Hockey mit Tappara gewonnen. Die Kölner Verantwortlichen wissen um seine Qualitäten. "Er ist stark im Zweikampf, sehr mobil und hat auch mit der Scheibe seine Qualitäten", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.