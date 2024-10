WDR-Sport DEL: Düsseldorfer EG unterliegt bei Adlern Mannheim knapp Stand: 20.10.2024 16:29 Uhr

Die Düsseldorfer EG bleibt Schlusslicht der DEL. Am Sonntag unterlagen sie gegen die Adler Mannheim nach hartem Kampf mit 2:4.

Nach der Derby-Heimschlappe gegen die Kölner Haie am Freitag (3:6) lief es für das Schlusslicht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag besser, reichte aber nicht zu Punkten. Die DEG lag bei den Adlern Mannheim nach den ersten 20 Minuten mit 0:2 zurück und musste nicht wie am Freitag einem 0:4-Rückstand hinterherlaufen, doch am Ende kassierte sie mit 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) die neunte Saisonniederlage.

Gilmour bringt Mannheim mit Doppelpack in Führung

Eingeleitet wurde diese im Auftaktdrittel von John Gilmour, der die erste Strafzeit der Düsseldorfer zur 1:0-Führung nutzte und in der 12. Minute das 2:0 nachlegte - in beiden Fällen mit Schüssen von der blauen Linie. Zumindest blieben Nikita Quapp im DEG-Tor erstmal weitere Treffer und dadurch auch eine Auswechslung in der Drittelpause erspart. Am Freitag hatte der 21-Jährige im Kasten Henrik Haukeland nach ernüchternden 20 Minuten ersetzt und stand nun gegen die Adler in der Startaufstellung.

Die Düsseldorfer waren deutlich besser im Spiel als noch beim Derby und kamen im Mittelabschnitt durch Paul Postma in Überzahl zum Anschlusstreffer (23.). Den erneuten Rückschlag durch Kristian Reichel (38.) konterten sie 15 Sekunden vor der Drittelsirene mit einem fulminanten Schuss von Bernhard Ebner zum 2:3.

Düsseldorfer bei Schlussoffensive ohne Glück

In den letzten 20 Minuten bemühte sich der Tabellenletzte um den Ausgleich und hatte in der 49. Minute eine große Chance, als Jacob Pivonka von rechts alleine auf Adler-Keeper Arno Tiefensee zulief, diesen aber nicht überwinden konnte. In der Defensive ließ die DEG weniger zu, hatte in der 52. Minute jedoch auch ein bisschen Glück, als Luke Esposito das Tor mit einem Rückhandschuss knapp verfehlte.

In der Schlussphase versuchten die Düsseldorfer alles, spielten aggressives Forechecking und nahmen schließlich auch Quapp für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Belohnt wurde das Risiko nicht. Im Gegenteil: Matthias Plachta nutzte einen Puckverlust der Gäste im Angriffsdrittel mit dem Treffer zum 4:2 ins leere Tor (59.).

Für die DEG geht es nach der neunten Saisonniederlage am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Augsburger Panther weiter (19.30 Uhr), ehe am Samstag das Gastspiel bei den Eisbären Berlin ansteht (20 Uhr).