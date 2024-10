WDR-Sport DEL - Düsseldorf und Iserlohn verlieren knapp Stand: 04.10.2024 22:07 Uhr

Die Düsseldorfer EG und die Iserlohn Roosters stehen weiter am Tabellenende. Beide Teams mussten sich am Freitagabend knapp geschlagen geben.

Schlusslicht DEG war zu Gast in Ingolstadt und begann dort durchaus couragiert. Schon nach zwei Minuten ließ Brandon O'Donnell die Rheinländer ein erstes mal jubeln. Selbst durch den schnellen Ausgleich durch Charles Bertrand (5.) ließ sich Düsseldorf nicht aus dem Konzept bringen und ging durch Bennet Roßmy erneut in Führung (13.). Doch auch diese hielt nur zwei Minuten und so ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die erste Drittelpause.

Im zweiten Durchgang passierte lange nichts. Doch Sekunden vor der Sirene, war es Philipp Krauß, der die Ingolstädter erstmals in Front brachte. Kampflos gab sich die DEG diesmal aber nicht geschlagen, Tyler Angle ließ die Rheinländer nochmal hoffen. Am Ende aber reichte es mal wieder nicht: Daniel Schmölz traf in der 53. Minute zum 4:3 für die Hausherren - und diesmal kam Düsseldorf nicht mehr zurück.

Für die DEG war es die dritte Niederlage in Folge. Allein in diesen drei Partien kassierte das Team von Steven Reinprecht 13 Gegentore. Nächster Gegner sind am Sonntag die Löwen Frankfurt.

Roosters mit Moral aber ohne Punkte

Ebenfalls mit 3:4 mussten sich die Iserlohn Roosters gegen die Löwen Frankfurt geschlagen geben. Auch die Iserlohner zeigten Moral und glichen nach 0:2-Rückstand noch im ersten Drittel aus. Sven Ziegler (12.) und Michael Dal Colle (19.) trafen für die Hausherren. Doch bis zur 50. Minute zogen die Frankfurter erneut auf zwei Tore davon. Zwar schaffte Tyler Boland in der 57. Minute noch den Anschluss, zu mehr reichte es aber nicht.

Nach den ersten umjubelten Punkten, die jüngst bei den Augsburger Panthern eingefahren wurden, war das für Iserlohn ein Rückschlag. Leichter werden auch die kommenden Aufgaben nicht. Nächster Gegner für die Roosters sind die zweitplatzierten Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.