WDR-Sport DEL 2: Krefeld siegt spät in Weiden und gleicht aus Stand: 14.03.2025 22:34 Uhr

Die Krefeld Pinguine haben in den DEL2-Playoffs ihre Viertelfinal-Serie gegen die Blue Devils Weiden ausgeglichen.

Der KEV setzte sich am Freitagabend in Weiden durch ein spätes Tor von Jonathan Matsumoto mit 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) durch. Spiel eins hatten die Pinguine am Mittwoch in eigener Halle deutlich mit 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) verloren. Das dritte Spiel findet am Sonntag (17 Uhr) statt, dann wieder in Krefeld.

Powerplay-Tore retten Pinguine

Wie schon in der ersten Partie erwischte Weiden den besseren Start und ging durch David Elsner in Führung (8.). Daniel Bruch erhöhte noch im ersten Drittel auf 2:0 (17.). Diesmal kämpften sich die Pinguine aber zurück in die Partie. Lucas Lessio (22.) und Alexander Weiss (40.) glichen mit zwei Powerplay-Treffern für Krefeld aus.

Im Schlussdrittel steuerte die Partie auf die Verlängerung zu, bis sich Weiden 78 Sekunden vor dem Ende durch zu viele Spieler auf dem Eis eine kleine Bankstrafe einhandelte. Die Pinguine nutzten auch dieses Powerplay und kamen 27 Sekunden vor Schluss zum späten Siegtreffer durch Jonathan Matsumoto (60.).

Krefeld nach zweiten Platz in Favoritenrolle

Fünf der acht Playoff-Teams haben die Lizenz für die DEL beantragt - darunter auch die Krefeld Pinguine. Die Krefelder haben die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen, so gut wie noch nie. Die Weiden Blue Devils beendeten die Hauptrunde auf Rang sieben und setzten sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen den EC Bad Nauheim durch.

