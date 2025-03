WDR-Sport DEL 2: Krefeld Pinguine starten mit Niederlage ins Viertelfinale Stand: 12.03.2025 21:57 Uhr

Die Krefeld Pinguine haben im Kampf um den Aufstieg in die DEL einen Rückschlag erlitten und das erste Spiel der Viertelfinal-Serie verloren.

Der KEV musste sich am Mittwochabend in Spiel eins der Best-of-seven-Serie den Blue Devils Weisen mit 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) geschlagen geben. Spiel zwei findet am Freitag (20 Uhr) in Weiden statt.

Die Gäste gingen bereits nach 68 Sekunden durch Luca Gläser in Führung. Krefeld glich kurz nach Beginn des zweiten Drittels durch Yushiroh Hirano aus (21.), musste wenig später aber einen Weidener Doppelschlag durch Matthew Sredl (29.) und Daniel Bruch (30.) hinnehmen. Im Schlussdrittel erhöhte Sredl mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (45.) für die Gäste und Tyler Ward setzte den Schlusspunkt (59.).

Krefeld Zweiter nach der Hauptrunde

Fünf der acht Playoff-Teams haben die Lizent für die DEL beantragt - darunter auch die Krefeld Pinguine. Die Krefelder haben die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen, so gut wie noch nie. Die Weiden Blue Devils beendeten die Hauptrunde nach einem beeindruckenden Endspurt auf Rang sieben.

