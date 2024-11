Turniere in Belgrad und Metz Davis-Cup-Teilnehmer Struff und Altmaier erreichen Achtelfinale Stand: 04.11.2024 16:10 Uhr

Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff haben ihre Auftaktduelle bei den ATP-Turnieren in Belgrad und Metz gewonnen.

Der 26 Jahre alte Kempener Altmaier setzte sich beim ATP-Turnier in Belgrad in der ersten Runde gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi 7:6 (7:1), 6:3 durch. Dank des Erfolgs gegen die Nummer acht der Setzliste zog Altmaier ins Achtelfinale ein.

Struff schlägt Schewtschenko in Metz

Da Spitzenspieler Alexander Zverev für die Endrunde im Davis Cup abgesagt hatte, zählt Altmaier zum deutschen Aufgebot, so wie auch Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner kämpfte sich beim parallel ausgetragenen ATP-Turnier in Metz durch. Struff leistete sich gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko lange zu viele vermeidbare Fehler, steigerte sich dann aber und gewann 3:6, 6:4, 6:4. Nächster Gegner des Routiniers ist Corentin Moutet aus Frankreich.

Davis Cup in Malaga mit Altmaier und Struff

Zusammen mit Yannick Hanfmann sowie dem Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz treffen Altmaier und Struff in zwei Wochen beim Davis Cup in Malaga an. Im Viertelfinale am 20. November trifft das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann auf Kanada.