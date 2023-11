WDR-Sport CL: Nur einen Sieg vom Achtelfinale entfernt - BVB hofft auf Coup in San Siro Stand: 27.11.2023 12:15 Uhr

Im Bundesliga-Titelkampf bereits abgeschlagen, in der Champions League noch prächtig im Rennen: Bei der AC Mailand will der BVB vorzeitig den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale klarmachen.

Borussia Dortmund geht mit großen Hoffnungen in den Endspurt der Hammergruppe F. Allein der Blick auf die Tabelle mindert den Respekt vor der schweren Aufgabe bei der AC Mailand am Dienstag (21.00 Uhr) im Kultstadion San Siro. Die zwei jüngsten Siege über Schlusslicht Newcastle United verhalfen zum Sprung auf den ersten Platz und schüren den Glauben an das Achtelfinale.

"Dass wir schon am zweitletzten Spieltag die Chance auf das Weiterkommen haben, hätte ich bei der Auslosung in Monaco nicht zu träumen gewagt", kommentierte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke nicht ohne Stolz. Mit einem Sieg beim 19-maligen italienischen Meister am Dienstag (21.00 Uhr) würde die Mannschaft von Trainer Edin Terzic Bayern München und RB Leipzig ins Achtelfinale der Champions League folgen - und Zusatzeinnahmen von rund zehn Millionen Euro generieren.

Watzke: "Für solche Spiele leben wir"

Doch schon bei einem Remis würde die Entscheidung erst am letzten Spieltag am 13. Dezember daheim gegen den bisherigen Zweiten Paris Saint-Germain fallen. "Für solche Spiele leben wir", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und gab damit die Richtung für den Showdown im Giuseppe-Meazza-Stadion vor. "Das wird eine heftige Aufgabe. Aber wir kennen die Tabellensituation und wollen dort eine schöne Geschichte schreiben", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Start des Sonderflugs EW1909.

Ohne Süle - mit Adeyemi und Haller

Der erkrankte Nationalspieler Niklas Süle blieb in Dortmund, die zuletzt krank fehlenden Offensivspieler Karim Adeyemi und Sébastien Haller waren hingegen an Bord. Der Einsatz von Marcel Sabitzer (muskuläre Probleme) ist noch fraglich.

Fällt gegen Mailand aus: Niklas Süle

Ungeachtet des Personals schwor Kehl den Spitzenreiter der kniffligen Gruppe F auf einen heißen Tanz ein: "Ich kenne das Stadion ganz gut, es wird emotional aufgeheizt sein. Da müssen wir von der ersten Minute an wach sein."

BVB will Matchball nutzen

Im Gegensatz zur Liga gelang das dem BVB in der Königsklasse zuletzt ganz gut. Torhüter Gregor Kobel blieb dreimal in Folge ohne Gegentor, auch im Hinspiel gegen Milan (0:0). "Man freut sich immer auf die geilen Spiele. Wir müssen Gas geben, wir müssen ackern", sagte Kapitän Can.

Denn neben der Chance auf das Achtelfinale ist auch das Risiko groß. Verliert der BVB im Stadtteil San Siro droht vor dem letzten Gruppenspiel gegen Paris St. Germain der Sturz auf Platz drei. Daran wollte Can in seinem grauen Champions-League-Anzug aber nicht denken. "Wir stehen vorne in der Tabelle, wir brauchen uns nicht zu verstecken", sagte der Nationalspieler, auch bei Kehl überwog die "große Vorfreude".

Das Gesicht aus der Liga sollten die Schwarz-Gelben am Dienstag aber nicht zeigen. Elf Gegentore und nur einen Sieg lautet die ernüchternde Bilanz der vergangenen vier Begegnungen. Daher werde man versuchen, "aggressiv zu sein und es ihnen nicht leicht zu machen", versicherte Can.