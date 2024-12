WDR-Sport CL: Leverkusen nach starkem Auftritt auf Achtelfinal-Kurs Stand: 11.12.2024 13:42 Uhr

Fünf Wochen nach der 0:4-Pleite beim FC Liverpool hat sich die Stimmung unterm Bayer-Kreuz gedreht, der Meisterflow der Vorsaison ist zurück.

Während die Mannschaft nach dem Sieg gegen Inter Mailand in der Kabine jubelte, warf Xabi Alonso gedanklich schon den Taschenrechner an. "Ich schaue bereits, wie viele Punkte wir noch brauchen", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen in Bezug auf den direkten Achtelfinaleinzug in der Champions League. "Vielleicht reichen drei. Vier wahrscheinlich und sechs auf jeden Fall. Das ist aufregend!"

Seinen Stolz nach dem zweiten großen Coup innerhalb einer Woche verbarg er dabei nicht. "Wir waren mental reif für diese Leistung. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Vorstellung", so der Spanier nach dem großen Auftritt seines Teams beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen die bislang unbezwungene Elf von Inter Mailand. Eine Woche nach dem 1:0 im DFB-Pokal in München sorgte der deutsche Fußball-Meister für das nächste Highlight.

Gute Ausgangslage im Kampf um das Achtelfinale

Durch den Last-Minute-Treffer von Nordi Mukiele verschaffte sich die Werkself eine laut Abwehrchef Jonathan Tah "perfekte Ausgangslage" im Kampf um die Runde der letzten 16. Der Wunsch von Anführer Granit Xhaka: "Jetzt wollen wir unter die besten acht Teams kommen."

Nach sechs Spielen ist Leverkusen vor den Mittwochspartien mit 13 Punkten Tabellenzweiter im unübersichtlichen 36er-Feld. Angesichts dieser Konstellation sei das vorzeitige Erreichen des Achtelfinales "sehr realistisch", so der Schweizer. Zwei Spiele stehen für Bayer in der Königsklasse noch an, darunter als nächstes das schwere Auswärtsspiel bei Atletico Madrid am 21. Januar.

Nach der krachenden 0:4-Pleite beim FC Liverpool hat sich die Stimmung unterm Bayer-Kreuz gedreht, Leverkusen ist zurück in der Spur - das machte der laut Alonso "verdiente" Erfolg gegen Inter, das zuvor ohne Niederlage und Gegentor in der Champions League war, deutlich. 90 Minuten lang rannte Bayer kontrolliert gegen das italienische Bollwerk an, ehe der Premierentreffer von Mukiele Mannschaft und Fans in Ekstase versetzte und für den sechsten Pflichtspielsieg in Serie sorgte.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso jubelt über das 1:0

"Dieses Tor ist ein absolutes Highlight für ihn. Das wird ihn pushen", sagte Alonso über seinen französischen Rechtsverteidiger, der keinen leichten Start im Rheinland hatte. Er habe "hart gearbeitet" und sei "einfach happy", sagte Mukiele nach seinem Siegtreffer.

Zum Jahresausklang stehen für Bayer nun noch Partien beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) und gegen den SC Freiburg (21.12.) an, und die Werkself würde ihre Siegesserie bis zu den Festtagen gerne auf acht Spiele ausbauen. "Jeder muss Gas geben bis Weihnachten. Wir brauchen die Punkte", sagte Xhaka und fügte selbstbewusst an: "Wenn wir so spielen, wird es für viele schwer."

Schlüssel zum Erfolg: Viel Kommunikation

Während Inter-Torhüter Yann Sommer nach dem ersten Gegentreffer im sechsten Spiel befand, dass es ein ausgeglichenes Spiel war und "am Ende war das Quäntchen Glück bei Leverkusen", konterte Xhaka: "Mit Glück allein habe dies aber nichts zu tun."

Ein Schlüssel für diese Serie sei vielmehr die Kommunikation gewesen. Nachdem sich Leverkusen in der Bundesliga mit einem 2:2 gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum in die Länderspielpause verabschiedet hatte, "hatten wir die Gelegenheit, nachzudenken, was wir nicht gut machen", sagte der 32-Jährige. Dabei seien sich alle einig gewesen: "Jeder muss Gas geben bis Weihnachten. Wir brauchen die Punkte, wenn man so kontrolliert spielt, dann gewinnt man auch Spiele."