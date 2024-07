WDR-Sport CHIO-Team erneut geändert: Brinkop kommt für Sprehe Stand: 01.07.2024 12:32 Uhr

Zwei Tage vor dem Nationenpreis beim CHIO in Aachen musste Bundestrainer Otto Becker nochmals sein Team ändern.

Auch Jörne Sprehe, die den ursprünglich nominierten Hans-Dieter Dreher ersetzen sollte, musste passen und reitet am Donnerstag (04.07.2024) beim CHIO in Aachen nicht in der Nationalmannschaft. Die als Ersatz nominierte Springreiterin aus Fürth muss verzichten, weil ihr Pferd Hot Easy nach Angaben des Reit-Verbandes FN an einem Hufgeschwür laboriert.

Auch Elysium an einem Infekt erkrankt

Als Ersatz für Sprehe benannte Bundestrainer Otto Becker nun Kendra Claricia Brinkop. Die in Belgien lebende Reiterin sattelt Tabasco.

Sprehe war vor zwei Tagen als Ersatz für Hans-Dieter Dreher nominiert worden. Der Reiter aus Eimeldingen musste absagen, da sein Pferd Elysium nach FN-Angaben einen Infekt hat.

Zum Gastgeber-Quartett gehören neben Brinkop nach derzeitigem Stand Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, André Thieme (Plau) mit Chakaria und Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge.