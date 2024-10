Basketball-Champions-League McGhee führt Baskets Bonn zum Sieg gegen Athen Stand: 15.10.2024 21:58 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben ihren ersten Sieg der Champions-League-Saison gefeiert und das griechische Spitzenteam AEK Athen geschlagen. Entscheidenden Anteil daran hatte Spielmacher Darius McGhee.

Die Bonner gewann am Dienstagabend letztlich deutlich mit 93:74. Dabei sah es zwischenzeitlich nicht immer nach einem klaren Sieg aus. Nach der Auftaktniederlage in Riga hielten die Baskets mit dem Erfolg gegen Athen ihre Chance auf den Gruppensieg und damit auf die direkte Qualifikation für die K.o-Phase am Leben. Die Plätze zwei und drei jeder Gruppe müssen in ein Play-In-Turnier.

Mann des Spiels auf Bonner Seite war Spielmacher Darius McGhee mit 23 Punkten und fünf Assists. Thomas Kennedy (16 Punkte, acht Rebounds), Sam Griesel (15) und Jonathan Baehre (elf) punkteten ebenfalls zweistellig. Auf Athener Seite war C.J Bryce mit 18 Zählern bester Werfer, gefolgt von Hunter Hale mit 14 Punkten.

Starker Bonner Start

Bonn startete mit viel Elan in die Partie, war defensiv aufmerksam und offensiv treffsicher. Nach nicht einmal drei Minuten sogte Sam Griesel per Dreier für die 10:2-Führung für die Gastgeber und zwang Athen zur ersten Auszeit. Auch danach drückte weiter aufs Tempo und zeigte sich vor allem treffsicher von außen. Zwei Dreier in Folge von Bodie Hume und Darius McGhee sorgen für die 18:6-Führung für die Baskets.

AEK zeigte jedoch, warum sie eines der besten Teams in Griechenland sind und kämpfte sich angeführt vom ehemaligen BBL-Spieler Prentiss Hubb und Bryce wieder bis auf fünf Punkte heran (22:17). McGhee und Jonathan Baehre bauten den Vorsprung bis zum Viertelende aber wieder auf 26:17 aus.

Auch das zweite Viertel startete gut für die Baskets. Angelo Allegri traf per Dreier zum 32:17 und sorgte damit für die zu diesem Zeitpunkt höchste Bonner Führung. Doch dann tat sich Bonn schwer und erzielte mehr als zwei Minuten überhaupt keinen Punkt. Bonn wirkte müde und unkonzentiert und leistete sich nun zu viele Ballverluste. Dazu musste Till Pape mit drei Fouls auf die Bank. Die Folge: Athen kam immer weiter heran und ging nur mit drei Punkten Rückstand in die Pause (39:36).

Bonn erspielt sich knappen Vorsprung

Die Pause tat den Baskets sichtlich gut. Schon kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erspielten sich die Gastgeber wieder ein kleines Polster. Baehre klaute Mindaugas Kuzminskas den Ball und stellte auf 44:38. In der Folge gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Bonn hielt den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase des dritten Viertels.

Doch dann drehte sich die Partie plötzlich. Das Momenutm lag nun bei den Athenern RaiQuan Gray bescherte AEK per Korbleger die erste Führung des Spiels (55:56), Kuzminskas erhöhte per Dreier auf 55:59 aus Sicht der Bonner. Vier Punkte in Folge von Darius McGhee sorgten aber zumindest dafür, dass es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 59:59 ins Schlussviertel ging.

McGhee übernimmt für Bonn

Und dann übernahm McGhee vollständig. Erst versenkte er einen Dreier mitr Foul mit seiner schwächeren linken Hand. Sechs Minuten vor dem Ende traf er dann wieder von außen und brachte Bonn wieder zweistellig in Führung (71:61). Als er dann auch noch aus knapp neun Metern zum 82:68 traf, kippte das Spiel endgültig auf die Seite der Baskets, die im Schlussviertel auch defensiv noch einmal die Zügel anzogen und Athen immer wieder zu schweren Würfen zwangen. So stand am Ende ein verdiente Heimsieg für die Rheinländer.

Weiter geht es für die Bonner am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Basketball Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in Heidelberg. In der Champions League tritt Bonn am 30. Oktober (18 Uhr) beim israelischen Vertreter Maccabi Ironi Ramat Gan an.