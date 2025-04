WDR-Sport Carro über Wirtz-Zukunft: "FC Bayern hat sich noch nicht gemeldet" Stand: 22.04.2025 13:33 Uhr

Nach der Vorentscheidung im Meisterrennen nehmen in Leverkusen die Personaldebatten Fahrt auf. Geschäftsführer Fernando Carro drückt aufs Tempo - und motzt über den FC Bayern.

Fernando Carro hat von Bayern München langsam genug. "Das ist ja wirklich eine Show. Die erzählen so viel, eigentlich gehört sich das nicht", maulte der Geschäftsführer von Noch-Meister Bayer Leverkusen.

Das recht unverblümte Werben des großen Konkurrenten um Bayers Zauberfuß Florian Wirtz wollte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid nicht unkommentiert lassen. "Sie haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt", erklärte der 60-Jährige, es gebe also überhaupt kein konkretes "Angebot von Bayern".

Personalplanungen nehmen Fahrt auf

Kurz nachdem die Leverkusener mit dem Remis beim FC St. Pauli wohl auch ihre letzte Minimalchance auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga verspielt hatten, wurde eines recht schnell deutlich: Bei Bayer geht es nun abseits des Platzes in die heiße Phase - im Verbalduell mit dem deutschen Rekordmeister und im Poker um die wichtigsten Personalien. Zu denen neben Wirtz auch Trainer Xabi Alonso gehört.

Ausnahmespieler Wirtz wollen sie in Leverkusen gerne noch ein paar Jahre halten; und es sah auch lange Zeit gut aus. Anfang des Jahres war zu vernehmen gewesen, der Verein und der Nationalspieler seien sich einig über eine Verlängerung des ohnehin bis 2027 laufenden Vertrages - doch der letzte Schritt ist noch immer nicht gegangen. Weshalb die Bayern wohl ihre Chance wittern und zuletzt häufiger laut über einen möglichen Transfer nachdachten. Nicht zuletzt in Person von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der den Münchnern auch zutraut, eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich zu stemmen.

Bayer-Boss Carro aber gibt sich kämpferisch: "Ich rechne damit, dass er bleibt", sagte der Spanier. Für Carro, der nach der voraussichtlichen Saison ohne Titel auf einen nur "kleinen bis mittleren" Umbruch im Sommer hofft und einen Zerfall der Erfolgsachse unbedingt vermeiden will, ist Wirtz freilich nicht das einzige Problemkind. Auch die unklare Zukunft von Meistertrainer Alonso wird ihm in den kommenden Tagen zu schaffen machen.

Leverkusen will Planungssicherheit

Der Baske wird mit einem Wechsel zu Ex-Klub Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Chance, dass der Coach den Verlockungen aus der Heimat widerstehen könne, liege bei "50:50", sagte Carro bei Sky und mahnte zur Eile. Mit Blick auf die Planung der kommenden Saison wollen sie in Leverkusen bald Klarheit haben. "Die Trainerposition ist für einen Verein sehr wichtig. Wir planen mit Xabi Alonso die Vorbereitung der nächsten Saison, den Kader und die Transfers": sagte er: "Wir werden nicht bis zum Saisonende warten. Es lässt sich nicht mehr lange hinauszögern."

Dass der Geschäftsführer langsam ein wenig unentspannt wirkt, ist kein Wunder. Steht für die Bayer-Verantwortlichen in diesem Sommer doch viel auf dem Spiel. Der Abgang von Abwehrchef Jonathan Tah ist bereits fix - verlassen nun auch noch der Spitzentrainer und der beste Offensivspieler das Team? Dann spricht wenig dafür, dass die Leverkusener dem FCB auch in den kommenden Jahren ein echter Konkurrent sein können.

Unsere Quellen: