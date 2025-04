WDR-Sport BVB U23: Trainer Zimmermann geht, Tullberg soll ihn ersetzen Stand: 24.04.2025 21:51 Uhr

Borussia Dortmund und U23-Trainer Jan Zimmermann gehen am Saisonende getrennte Wege. Ersetzen soll ihn Mike Tullberg.

Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, kommt der Verein damit dem Wunsch des Trainers nach, den noch bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag bereits in diesem Sommer aufzulösen.

"Jan hat unsere U23 Anfang 2023 in einer sportlich sehr prekären Lage übernommen und sie in jener Saison nicht nur zum Klassenerhalt geführt, sondern im Jahr darauf auch in der 3. Liga etabliert. Wir sind fest davon überzeugt, dass Jan die Mannschaft auch in dieser, für uns mit vielen Herausforderungen gespickten Saison zum Ligaverbleib führen wird", erklärte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Um seine Verdienste für uns wissend, werden wir seinem Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung dennoch entsprechen. Jetzt gilt unsere volle Konzentration aber noch den verbleibenden Partien."

Tullberg soll übernehmen

Vier Spieltage vor dem Saisonende der 3. Liga steht die U23 des BVB auf Platz 15, vier Punkte vor den Abstiegsrängen. Zimmermann war im Februar 2023 nach Dortmund gekommen und hatte die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt. In der vergangenen Spielzeit beendete die Zweitvertretung des BVB die Saison auf Platz elf.

Wie der Reviersport, Sky und die Ruhr Nachrichten am Donnerstag berichten, soll der bisherige U19-Trainer Mike Tullberg die U23 ab Sommer betreuen. Der 39-Jährige war in der laufenden Saison nach der Entlassung von Nuri Sahin für drei Spiele als Interimstrainer der Profi-Mannschaft eingesprungen.