WDR-Sport BVB-Reserve lässt sich von 1860 in den Abstiegskampf ziehen

Borussia Dortmunds Reserve hat am Sonntagnachmittag ihre Drittliga-Partie bei 1860 München knapp verloren und wurde vom Konkurrenten im Abstiegskampf überholt.

Von Markus Kramer

Das Tor des Tages zum Müchner 1:0-Siegtreffer in der 7. Spielminute fiel für die Dortmunder äußerst unglücklich. Tim Danhofs Flanke wurde von BVB-Mann Franz Roggow abgefälscht und landete im langen Eck.

Durch den Sieg zogen die Münchner in der Tabelle an Dortmund vorbei. In der extrem engen Tabelle rund um die Abstiegszone hat der BVB zwar noch ein kleines Polster auf Abstiegsrang 17, in den kommenden Wochen sollte Dortmund aber dringend punkten, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen.

BVB-Reserve klar unterlegen

Die Borussen reisten ersatzgeschwächt nach München. Kjell Wätjen (krank), Marcel Lotka (Schulter), Tony Reitz (Bänderdehnung) und Cole Campbell (Adduktoren) fielen aus, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein und Prince Aning waren zwar dabei, konnten aber krankheitsbedingt unter der Woche kaum trainieren. Dem Spiel des BVB war das anzumerken: Die Münchner bestimmten die Partie und hatten die besseren Chancen.

Die erste davon nutzte Danhof eher glücklich, als er einen cleveren Haken schlug und eine Flanke in die Mitte spielte, die sich abgefälscht von Franz Roggow über BVB-Torwart Silas Ostrzinski ins Tor senkte. Dickson Abiama (16. und 27.), Patrick Hobsch (26.), Soichiro Kozuki (39.) und Jesper Verlaat (40.) vergaben weitere Gelegenheiten für die 1860er, die verdient führten.

Dortmunds erste Chancen

Im zweiten Durchgang gelang es Dortmunds Reserve, sich etwas mehr zu befreien. Sürmer Jordi Paulina vergab eine erste Chance, als er den Ball knapp am Tor vorbeispitzelte (59.). Der eingewechselte Elongo-Yombo kam dem Ausgleich nahe, als er eine Hereingabe stark annahm und mit seinem Abschluss am Pfosten scheiterte (68.).

Auch die Münchner blieben aber aktiv, wollten das Spiel mit dem zweiten Treffer vorentscheiden. Insbesondere Maximilian Wolfram (76.) und kurz darauf Julian Guttau vergaben beste Chancen auf das zweite Tor für die Gastgeber. Letztlich brachten die Münchner die Führung aber über die Zeit, vom ersatzgeschwächten BVB kam insgesamt zu wenig.

Englische Woche: BVB in Dresden und gegen Köln

Für Dortmund war das Spiel der Auftakt einer englischen Woche in der 3. Liga. Am Mittwoch geht es nach Dresden (19 Uhr), am Samstag empfängt man Viktoria Köln (14 Uhr).

