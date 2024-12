Bandverletzung BVB mit großen Abwehrsorgen in die letzten Spiele Stand: 13.12.2024 12:45 Uhr

Borussia Dortmund muss bis auf Weiteres auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten. Er ist nicht der einzige Ausfall.

Borussia Dortmund geht mit großen Personalsorgen in der Abwehr in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause. Auch wenn sich die Verletzung von Nico Schlotterbeck beim 2:3 in der Champions League als nicht so schlimm wie befürchtet herausstellte, muss Trainer Nuri Sahin improvisieren.

"Wir müssen abwarten, ob es irgendwie reicht, was sehr schwer sein wird", sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (15.12.2024) gegen die TSG Hoffenheim mit Blick auf Schlotterbeck, der eine nicht näher definierte Bandverletzung erlitt.

Aushilfen gefragt

"Wir haben einige Ausfälle", ergänzte Sahin, dem bereits die Innenverteidiger Niklas Süle (Syndesmoseanriss) und Waldemar Anton (Muskelverletzung) fehlen. Außerdem steht auch Abwehrtalent Filippo Mane (19) schon länger nicht zur Verfügung.

Als Aushilfe neben Kapitän Emre Can kommt Linksverteidiger Ramy Bensebaini infrage. Wahrscheinlich fehlen wird auch Rechtsverteidiger Julian Ryerson, der gegen Barca zur Halbzeit wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt worden war. "Er wird gecheckt", berichtete Sahin, "da muss man vorsichtig sein, wir wollen alle Risiken ausschließen."