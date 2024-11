WDR-Sport BVB II verpasst Sieg in Cottbus knapp Stand: 09.11.2024 16:10 Uhr

Borussia Dortmund II stand am 14. Spieltag der 3. Liga kurz vor einem Auswärtssieg bei Tabellenführer Energie Cottbus, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Jonas Hofmann traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 Endstand (2:2). Zuvor hatten Julian Hetter (15./80) und Henry Rorig (32./Eigentor) f+ür den BVB II getroffen. Timmy Thiele (17.) und Tolcay Ciğerci (31/Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer für Energie Cottbus.

Der BVB verpasste damit den zweiten Sieg in Folge und bleibt in der Tabelle auf Rang zehn. Cottbus muss dagegen die Tabellenführung abgeben und rutscht auf Rang vier ab.

Fan musste reanimiert werden

Einen ersten Schock gab es es bereits vor Anpiff. Ein Fan von Energie Cottbus musste auf der Tribüne reanimiert werden. Energie verzichtete daraufhin auf das Rahmenprogramm vor Anpfiff und auch de Fans verzichteten auf Fahnen und Support.

Auch beide Teams starteten Verhalten in die Partie. Nach wenigen Minuten übernahm der BVB aber die Initiative und belohnte sich auch: António Fóti bediente nach einem Cottbusser Ballverlust Hettwer, der alleine vor Energie-Torwart Elias Bethke ruhig blieb und aus elf Metern ins rechte Eck einschob (15.).

Thiele schiebt zum direkten Ausgleich ein

Lange durfte sich die Borussia aber nicht freuen. Denn nur zwei Minuten später stellte Energies Top-Torjäger Thiele wieder auf Gleichstand. Nach einem Eckball konnte BVB-Torwart Silas Ostrzinski den Ball nur nach vorne abwehren. Thiele stand richtig und schob ein (17.).

Cottbus war nun am Drücker und kam in der 31. Minute auch zur Führung. Nach einem Foul von Fóti an Yannik Möker im Dortmunder Strafraum zeigte Schiedsrichter Timon Schulz zu Recht auf den Punkt. Ciğerci verwandelte sicher (31.).

Rorig trifft ins eigene Tor

Aber wieder hielt die Führung nicht lange, denn im direkten Gegenzug kam der BVB II wieder zum Ausgleich. Patrick Göbel schlug eine Flanke von der rechten Seite. Ein Dortmunder kam nicht an den Ball, dafür aber Cottbus' Rorig, von dessen Brust der Ball ins eigene Tor sprang (32.).

Auch in der zweiten Halbzeit ging es zunächst weiter mit Tempo in beiden Richtung. Allerdings mischten sich auf beiden Seiten zu viele technische Fehler ein, sodass es vor den Toren kaum gefährlich wurde. In der 70. Minute war dann Ostrzinski und fischte einen Kopfball von Dominik Pelivan aus dem rechten Eck.

Das Spiel plätscherte im Anschluss ein wenig vor sich hin. Und genau in diese Phase schlug der BVB wieder zu. Und wieder profitierte Hettwer von einem Cottbusser Ballverlust. Dieses Mal zog der BVB-Stürmer direkt in den Strafraum. Sein erster Abschluss wurde zwar noch geblockt, den Nachschuss hob er jedoch sehenswert ins Tor (80.).

Hofmann trifft in der Nachspielzeit

Cottbus drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich und versuchte es vor allem mit langen Bällen. Wirklich Gefahr konnten die Gastgeber aber nicht entwickeln. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit: Ciğerci flankte von rechts auf den ersten Pfosten, wo Hofmann einlief und aus kurzer Distanz doch noch zum Ausgleich traf.

Für den BVB II geht es nun am 24. November (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter. Energie Cottbus gastiert bereits am 22. November (19 Uhr) bei Viktoria Köln.