WDR-Sport BVB-Handballerinnen retten Remis beim Hauptrunden-Abschluss Stand: 05.04.2025 21:27 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen ist die Hauptrunde zu Ende gegangen. Borussia Dortmund holte am letzten Spieltag ein umkämpftes Unentschieden, die HSG Blomberg-Lippe siegte in Göppingen.

Die BVB-Handballfrauen verbuchten zum Hauptrunden-Abschluss am Samstag ein 27:27 (14:10)-Remis gegen den VfL Oldenburg. Zwischenzeitlich führten die Dortmunderinnen deutlich. Doch in der Schlussphase drehte der VfL das Spiel zunächst, Dortmund geriet knapp zwei Minuten vor Schluss mit 25:27 in Rückstand. Durch ein Tor von Alieke Van Maurik (59. Minute) und einen Treffer von Kelly Vollebregt zwei Sekunden vor Schluss retteten die Dortmunderin das Unentschieden.

Die HSG Blomberg-Lippe gewann derweil mit 29:25 (17:15) bei FA Göppingen. Herausragende Torschützin war Blombergs Ida Margrethe Hoberg Rasmussen, der zehn Tore gelangen.

Die Handballerinnen von Bayer Leverkusen kassierten unterdessen am 22. Spieltag ihre 21. Niederlage: Gegen den Buxtehuder SV verlor Leverkusen zu Hause mit 19:30 (8:12).

Dortmund beendet die Hauptrunde als Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter HB Ludwigsburg. Die HSG Blomberg-Lippe ist Tabellendritter. Leverkusen ist das abgeschlagene Liga-Schlusslicht.

HSG und BVB starten in Playoffs

Ab dem 19. April stehen nun die Playoffs und die Play-downs an: In den Playoff-Viertelfinals, die nach dem Modus best-of-three gespielt werden, trifft Dortmund auf die TuS Metzingen und Blomberg-Lippe auf den VfL Oldenburg. In den Play-downs muss Bayer Leverkusen gegen die Sport-Union Neckarsulm ran.

