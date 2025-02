European League BVB- Handballerinnen besiegen Ikast HB Stand: 09.02.2025 17:04 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der EHF European League ihren ersten Sieg in der Hauptrunden-Gruppe B gefeiert.

Die Dortmunderinnen besiegten Ikast HB aus dem dänischen Herning am Sonntag mit 30:27 (12:10).

Vor 550 Zuschauern in Hamm erarbeitete sich der BVB in der ersten Halbzeit eine knappe Führung. Das Duell blieb zunächst umkämpft, die Däninnen konnten jedoch zu keinem Zeitpunkt in Führung gehen.

Die Dortmunderinnen waren insgesamt das etwas effektivere Team. Als die linke Rückraumspielerin Haruno Sasaki in der 56. Minute zum 29:25 für den BVB traf, zeichnete sich der Sieg der Gastgeberinnen ab.

Beste Torschützin auf der Platte war Ikast-Spielerin Stine Ruscetta Skogrand mit neun Treffern. Die meisten Dortmunder Tore gelangen Dana Bleckmann, die sechsmal traf.

Der BVB belegt nach seinem ersten Sieg in der Hauptrunden-Gruppe B mit drei Punkten den dritten Platz, Ikast HB ist mit vier Punkten Zweiter.

Englische Woche für BVB- Handballerinnen

Für die Dortmunderinnen steht bereits am Mittwoch ein Bundesliga-Spiel an. Dann empfangen sie Bayer Leverkusen um 19.30 Uhr zum NRW-Duell. In der European League geht es am 15. Februar weiter, dann sind die Schwarz-Gelben ab 18.00 Uhr beim SCM Ramnicu Valcea in Rumänien zu Gast, dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter der Gruppe.

Unsere Quellen: