Bundesliga BVB gegen Leverkusen - das Topspiel als "Gradmesser" Stand: 09.01.2025 20:06 Uhr

Nach der Winterpause steht Borussia Dortmund unter Zugzwang. Heimspiele am Freitag stehen beim BVB unter einem guten Stern - doch mit Double-Sieger Bayer Leverkusen kommt direkt ein ganz dicker Brocken.

Der Druck ist groß, die Mannschaft in der Pflicht: Borussia Dortmund muss zum Start in ein ereignisreiches Jahr sofort liefern. Der Auftakt könnte kaum schwerer sein. Im ersten Spiel nach der kurzen Winterpause empfängt der BVB gleich Double-Sieger Bayer Leverkusen.

Trainer Nuri Sahin - unter dem die Dortmunder bisher keine zwei Liga-Spiele in Folge gewinnen konnten - sieht den Bundesliga-Kracher gegen Florian Wirtz und Co. nicht als Gefahr, sondern als Chance - zumindest öffentlich. "Ich bin froh, dass es gegen Leverkusen geht, das ist ein Topspiel und ein Gradmesser", sagte der 36-Jährige. Sahins Hoffnung: Ein Sieg soll Selbstvertrauen und den BVB in einen "Flow" bringen.

BVB glänzt oft an Freitagen

Der junge Coach weiß aber auch um das Risiko: Einen Fehlstart kann sich der BVB nicht leisten. Dafür hat der Revierklub in der Hinrunde zu viele Spiele vergeigt. 25 Punkte und Platz sechs nach 15 Spielen sind für die eigenen Ansprüche deutlich zu wenig. Eine Niederlage wäre im Rennen um das Minimalziel Champions-League-Qualifikation ein empfindlicher Rückschlag und könnte gleich wieder für Krisenstimmung sorgen.

Eine Statistik spricht vor allem für den BVB. Seit 20 Jahren haben die Schwarz-Gelben in der Bundesliga kein Freitag-Heimspiel mehr verloren. Die letzte Liga-Niederlage an einem Freitag datiert vom 30. Januar 2004 - ein 0:1 ausgerechnet im Derby gegen den FC Schalke 04, in dem Ebbe Sand das entscheidende Tor erzielte. Anschließend konnten die Heimfans in Dortmund 30 Siege bejubeln, dazu kommen neun Unentschieden.

Dortmund heimstark - doch die Konstanz fehlt

Doch auch andere Zahlen sollten Dortmund Mut machen. Das erste Spiel nach einer Winterpause hat der BVB seit 20 Jahren nicht mehr verloren, zudem ist das Stadion in Dortmund in der Liga eine bisher uneinnehmbare Festung: Sechs Siege und zwei Remis verbuchte das Team in der laufenden Saison dort.

Leidiges Thema bleibt hingegen die Zwiespältigkeit einer Mannschaft, die jederzeit zu Großem fähig ist, aber auch jederzeit gegen deutlich kleinere Gegner verlieren kann. "Wir wollen endlich Konstanz auf den Platz bringen", fordert Sahin.

Der Januar wird für den BVB richtungsweisend. Gegen Leverkusen und eine Woche später bei Eintracht Frankfurt spielt die Borussia gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Königsklassen-Plätze. In der Champions League entscheidet sich in Bologna und gegen Donezk, ob Dortmund direkt ins Achtelfinale einzieht oder in die Playoffs muss.

Winterpause kam Leverkusen ungelegen

Bei Gegner Bayer Leverkusen läuft dagegen fast alles nach Plan - und die Mini-Winterpause kam dem Double-Sieger eigentlich ungelegen. Denn in den letzten Zügen des Jahres 2024 hatte Bayer noch einmal zwei Gänge hochgeschaltet. Acht Pflichtspiel-Siege in Folge, darunter das 1:0 im Pokal bei den Bayern, legten das meisterliche Selbstvertrauen wieder vollständig frei.

"Diese Vorfreude, jedes Spiel zu gewinnen, immer auf Sieg zu spielen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und wird uns dieses Jahr auszeichnen", kündigte Sportdirektor Simon Rolfes an. Zudem hat Bayer als einziges Team in der Liga noch kein Auswärtsspiel verloren.

Alonso mit großem Respekt vor Dortmund

Alonso will mit seiner Mannschaft wieder die Jagd auf Tabellenführer Bayern München aufnehmen, warnt aber zugleich vor dem BVB. "Wir sehen die Entwicklung von Dortmund, sie sind zu Hause sehr, sehr stark", sagte er. "Wir erwarten ein Topspiel, wir brauchen unser bestes Spiel und eine gute Mentalität. Wir brauchen eine fast perfekte Leistung."

Florian Wirtz und Patrik Schick spielten zuletzt in Bestform. Einem Abgang von Schick im laufenden Transferfenster schloss Rolfes am Donnerstag kategorisch aus: "Eins ist ganz klar: Patrik bleibt hier". Allerdings gibt es Sorgen, weil bei Granit Xhaka das Sprunggelenk schmerzt - über den Einsatz des "Leaders" soll kurzfristig entschieden werden.

Fehlen werden definitiv Victor Boniface, Amine Adli und Jeanuel Belocian. Jonas Hofmann ist dagegen wieder einsatzbereit.

Stegemann pfeift doch nicht

Mit einem Sieg würde Dortmund zumindest vorübergehend auf Platz drei klettern. Leverkusen würde mit drei Punkten Rang zwei festigen und zumindest bis Samstag auf einen Zähler an Tabellenführer München heranrücken.

Eine potenziell recht brisante Personalie entfiel übrigens am Donnerstag. Schiedsrichter Sascha Stegemann sollte erstmals seit fast zwei Jahren ein BVB-Spiel leiten, er liegt aber mit Grippe flach. Es übernimmt Tobias Stieler.

Die Ansetzung hatte bereits vor der Partie für Aufsehen gesorgt. Stegemann hatte dem BVB Ende April 2023 im Spiel beim VfL Bochum einen berechtigten Foulelfmeter verweigert. Durch das 1:1 büßte der BVB damals zwei Punkte im Duell mit dem FC Bayern ein, der sich dann am letzten Spieltag noch die deutsche Meisterschaft holte. Stegemann, der sich bereits am folgenden Tag für seinen Fehler entschuldigt hatte, erhielt damals Morddrohungen und stand vier Wochen lang unter Polizeischutz.

Unsere Quellen:

WDR-Sportredaktion

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Nachrichtenagenturen dpa und sid