WDR-Sport BVB - der Stolz, zu Europas Großen zu gehören Stand: 14.03.2024 08:50 Uhr

Kritik begleitet Borussia Dortmund die ganze Saison. Triumphal daher jetzt der Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Es gab aber nicht nur schwarz-gelbe Freude am Mittwochabend.

Luuk de Jong hätte die Dortmunder Party noch zerstören können. Der Mittelstürmer der PSV Eindhoven stand am Mittwochabend in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Doppelpass mit seinem Kollegen Teze ganz frei vor dem BVB-Tor, drosch die Kugel aber über den Kasten.

Während die Niederländer ob der vergebenen Großchance zu Boden sanken, konterten die Dortmunder. Und Marco Reus erzielte im Gegenzug das 2:0 - der BVB stand im Viertelfinale der Champions League. PSV war raus. So eng liegen die Dinge in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs manchmal zusammen.

"Beste 30 Minuten der Saison"

Die Freude war groß in Dortmund, Trainer Edin Terzic sprach in seiner Nachbetrachtung von den "besten 30 Minuten in dieser Saison". Ganz besonders freuten sie sich in Dortmund über die enorme Leistungssteigerung von Jadon Sancho.

Der 23-jährige Rückkehrer wirkte zu Spielbeginn wie aufgedreht, stellte die Niederländer mit seinen leichtfüßigen Dribblings vor teils unlösbare Probleme. Herrlich sein Treffer zum 1:0 schon in der dritten Minute, als er gedankenschnell nach innen zog, um den Ball aus 17 Metern passgenau neben den linken Pfosten ins Netz zu ballern.

Freude über Jadon Sancho

"Jadon hat seine beste Leistung gezeigt, seitdem er wieder hier ist. Er ist in ansteigender Form. Es ist noch nicht lange her, da wurden wir gefragt, was mit Jadon los ist und wann er wieder trifft", jubelte Terzic.

Der Einzug ins Viertelfinale - es ist ein beachtlicher Erfolg für Terzic und Borussia Dortmund, denen es in einer nicht einfachen Saison erstmals seit 2021 wieder gelang, unter die besten acht Teams in Europa zu kommen, und damit nach der Qualifikation für die Klub-WM 2025 ein weiteres internationales Ausrufezeichen zu setzen.

"Es ist nicht selbstverständlich für den Verein, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften da noch im Lostopf sind am Freitag - das ist etwas Tolles, etwas Außergewöhnliches für uns", bilanzierte der BVB-Trainer

Fan bei Ausschreitungen verletzt

Doch es war nicht nur Jubel, der den sportlichen Triumph begleitete. Dafür wog die Nachricht über einen verletzten PSV-Fan zu schwer. Bei Ausschreitungen vor dem Spiel war am Mittwochabend ein Gästefan schwer verletzt worden. Wie die Dortmunder Polizei bestätigte, handelt es sich dabei um einen 35 Jahre alten Niederländer.

Wie die Polizei mitteilte, werden die Hintergründe des Vorfalls derzeit ermittelt. Der Fan sei von einem bisher unbekannten Täter geschlagen worden und gestürzt, Lebensgefahr habe entgegen erster Einschätzungen allerdings nicht bestanden. Die Abreisephase nach dem Spiel sei weitestgehend friedlich verlaufen.

Ausschreitungen schon vor dem Spiel

Schon Stunden vor dem Spiel war aus den Reihen der 3.500 niederländischen Fans auf dem Alten Markt immer wieder Pyrotechnik gezündet worden. Mindestens zwei Personen wurden dabei laut Polizei verletzt und mussten von Rettungskräften behandelt werden.

"Das Weiterkommen schafft Ruhe und hilft uns in den Planungen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in seiner Nachbetrachtung. 10,6 Millionen Euro kassiert der BVB an Prämien für den Sprung unter die letzten acht. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost. Der BVB kann dabei auf jeden Gegner treffen. Auch auf Bayern München.