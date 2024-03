In San Sebastian Sieg auch im Rückspiel - PSG ohne Probleme ins Viertelfinale Stand: 05.03.2024 22:58 Uhr

Paris Saint-Germain hat auch das Rückspiel gegen Real Sociedad souverän gewonnen und das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Kylian Mbappé (15., 56.) traf beim 2:1 (1:0)-Sieg doppelt für PSG, Mikel Merino erzielte das Tor für San Sebastian (90.). PSG hatte zuvor das Hinspiel zu Hause mit 2:0 gewonnen. Damit ist Paris neben dem FC Bayern das bislang zweite Team, das als Teilnehmer im Viertelfinale feststeht. Die nächste Runde wird am 14. März ausgelost.

Individuelle Klasse von Mbappé entscheidet

Paris erwies sich schnell als die bessere Mannschaft. Ousmane Dembélé schickte Mbappé beim Führungstor links in den Strafraum. Dort tanze Mbappé San Sebastians Igor Zubeldía regelrecht aus und traf mit rechts ins lange Eck (15.).

Nach der Pause zeigte Mbappé erneut seine individuelle Klasse: Er kam links in den Strafraum und deutete einen Rechtsschuss ins lange Eck, traf aber dann ins kurze Eck (56.). San San Sebastian hatte noch eine Großchance, Beñat Turrientes scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Gianluigi Donnarumma (79.). Merino gelang aber schließlich noch das Ehrentor (90.).

Paris trifft auf Reims, Real Sociedad muss nach Granada

Für Paris geht es nun in der Ligue 1 am Sonntag (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellenneunten Stade Reims weiter. Real Sociedad spielt am Samstag (18.30 Uhr) in La Liga beim Vorletzten FC Granada