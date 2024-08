WDR-Sport Borussia Dortmund verleiht Coulibaly nach Brest Stand: 29.08.2024 18:05 Uhr

Borussia Dortmund verleiht erneut seinen Abwehrspieler Soumaila Coulibaly.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wird für eine Spielzeit beim französischen Erstligisten Stade Brest spielen, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.

Coulibaly hat in Dortmund Vertrag bis 2026

Er habe seinen Medizincheck beim Tabellendritten der vergangenen Saison bestanden. Coulibaly war in der vergangenen Saison an den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen ausgeliehen und soll in Brest Spielpraxis sowohl in der Ligue 1 als auch in der Champions League sammeln.

"Soumi ist ein großes Innenverteidiger-Talent und hat zuletzt in der ersten belgischen Liga noch einmal einen echten Sprung gemacht", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Franzosen, der nach seinem Leihende aus Antwerpen zwischenzeitlich zu den Dortmundern zurückgekehrt war. Coulibaly war 2021 aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis 2026.