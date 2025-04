3. Liga BVB II feiert klaren Heimsieg gegen Energie Cottbus Stand: 13.04.2025 18:21 Uhr

Die U23 von Borussia Dortmund hat im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Energie Cottbus einen klaren Erfolg gefeiert und wichtige Punkte im Abstiegskampf der 3. Liga gesammelt.

Von Bastian Hahne

Das Team von Trainer Jan Zimmermann setzte sich am Sonntag mit 4:1 (3:0) durch und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Für Energie Cottbus war es die dritte Niederlage in Serie und ein weiterer Rückschlag im Aufstiegsrennen. Kjell Wätjen (13.), Yannik Lührs (38.), Paul-Philipp Besong (42./55.) trafen vor 4.289 Zuschauern im Stadion Rote Erde für den BVB, Tolcay Cigerci verwandelte einen Foulelfmeter für die Gäste (70.).

Slamar schenkt Dortmund die Führung

Julian Duranville, der am Dienstag noch beim 0:4 des BVB beim FC Barcelona in der Champions League zu einem Kurzeinsatz gekommen war, durfte gegen Cottbus von Beginn an ran. Außerdem waren Marcel Lotka, Almugera Kabar, Wätjen, Besong im Vergleich zur Startelf beim Sieg in Verl neu dabei. Bei Cottbus waren Henry Rorig, Axel Borgmann, Yannik Möker und Lucas Copado die neuen Leute.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, wirklig brenzlig für den BVB wurde es aber erst in der 12. Minute. Dann musste Lotka einen Schuss aus der Distanz von Rorig parieren. Kurz darauf ging Dortmund überraschend in Führung, weil sich Dennis Slamar einen kapitalen Ballverlust als letzter Mann leistete. Wätjen nahm ihm den Ball ab und vollendete frei vor Energie-Schlussmann Elias Bethke eiskalt zum 1:0 (14.). Mit der Dortmunder Führung war die Drangphase der Gäste erstmal beendet. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Cigerci ging am Tor vorbei (22.).

Cottbus macht das Spiel, Dortmund trifft doppelt

Auch danach hatte Cottbus zwar mehr Ballbesitz, wurde aber nur selten torgefährlich. Ein Hacken-Schuss von Timmy Thiele stellte kein Problem für Lotka dar (33.). Der BVB setzte dagegen immer wieder mit gefährlichen Kontern Nadelstiche nach vorne und hatte durch Wätjen in der 36. Minute eine Großchance, die Bethke vereitelte. Auch Duranville war dem 2:0 nach einem brillanten Solo nahe, scheiterte aber ebenfalls am starken Bethke (38.). Bei der folgenden Ecke war es dann Lührs, der unbedrängt mit dem Kopf für Dortmund traf und Bethke keine Chance ließ (38.).

Doch damit nicht genug: Bei einem weiteren BVB-Konter scheiterte zunächst Duranville an Bethke, im Nachschuss war Besong zur Stelle und erhöhte auf 3:0 (42.). Cottbus gab sich aber nicht auf. Copado kam nach einer Einzelleistung kurz vor der Pause noch zu einem guten Abschluss, den Lotka im Nachfassen festhalten konnte (45.).

Besong schnürt Doppelpack

Zur zweiten Hälfte wechselten beide Trainer jeweils doppelt. Bei Cottbus kamen Edgar Kaizer und Erik Engelhardt neu in die Partie, beim BVB waren Torjäger Julian Hettwer und Danylo Krevsun neu dabei. Die erste Großchance des zweiten Durchgangs hatte Cigerci, der in der 49. Minute nach Zuspiel von Copado frei vor Lotka auftauchte und diesem in die Arme schoss. Stattdessen schlug der BVB mit einem weiteren starken Konter einmal mehr eiskalt zu. Joker Hettwer schickte Besong auf die Reise und der traf mit einem Lupfer über Bethke hinweg zum 4:0 (55.).

Am Spielverlauf änderte auch danach nichts. Cottbus hatte mehr Spielanteile und lief in einen Dortmunder Konter nach dem anderen. Hettwer ließ in der 61. Minute im Eins-gegen-eins mit Bethke das fünfte Tor liegen. Auf der anderen Seite vergab Cigerci eine weitere Großchance, als er eine halbhohe Hereingabe per Volley über das Tor beförderte (62.).

Cigerci trifft vom Punkt

In der 70. Minute bekam Cigerci dann die Gelegenheit, seine Abschlussschwäche an diesem Tag vom Elfmeterpunkt vergessen zu machen. Nach einem Foul von Ben Vincent Hüning an Maximilian Krauß verwandelte Cigerci den fälligen Strafstoß sicher (70.). Damit keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf, ein richtiger Sturmlauf blieb aber bis auf wenige Chancen aus. Engelhardt köpfte in der 79. Minute über das Dortmunder Tor. Auf der anderen Seite vergab Hettwer bei einem weiteren Dortmunder Konter leichtfertig eine Großchance auf das 5:1 (81.). Auch Franz Roggow hätte beinahe nach einer Ecke per Kopf für Dortmund getroffen (87.).

Sonntagabend auswärts in Aue

Für den BVB geht es am kommenden Sonntag (20.04.2025/19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue weiter. Cottbus empfängt einen Tag zuvor Viktoria Köln.