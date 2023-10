WDR-Sport Borussia Dortmund: DFB-Pokal vor der Brust, Bayern im Hinterkopf Stand: 31.10.2023 13:56 Uhr

Borussia Dortmund kann im DFB-Pokal gegen Hoffenheim wohl wieder auf Torhüter Kobel setzen - was darüber hinaus Hoffnung macht für das Duell gegen Bayern München. Trainer Terzic will in der Pokalpartie gegen Hoffenheim auch in Sachen Defensivarbeit nochmal "die Sinne schärfen".

Aufatmen in Dortmund: Bei BVB-Torwart Gregor Kobel sieht es trotz Nasenbeinprellung "ganz gut aus". Das sagte sein Trainer Edin Terzic am Dienstag (31.10.2023) vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Mittwoch (18 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Auch Mats Hummels habe sich zudem am Montag "schon besser" gefühlt.

Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel kommuniziert mit seinen Vorderleuten.

Kobel war im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (3:3) am Sonntag nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden, Hummels hatte einen Schlag abbekommen. "Wir haben noch ein paar Jungs mit Fragezeichen. Es fällt aber keiner definitiv aus", sagte Terzic. Damit dürften auch Kapitän Emre Can und Felix Nmecha wieder bereitstehen beim Kampf um den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale.

Bayern München im Hinterkopf? Terzic winkt ab

Das Umfeld fiebert ganz unabhängig von der Pokalpartie allerdings auch schon der Partie gegen Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr) entgegen. Das Bayern-Spiel? Nein, das habe er "noch gar nicht im Kopf", versicherte Sportdirektor Sebastian Kehl. "Der Gegner und die Rahmenbedingungen lassen gar nicht zu, dass wir über irgendetwas anderes nachdenken als das Spiel im DFB-Pokal", sagte Terzic: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, die auf uns wartet."

Der BVB-Trainer räumte aber dann doch ein, bei der Aufstellung auch einen besonderen Fokus auf den "Faktor Frische" zu legen. Dieser Faktor wird auch nicht nur mit Blick auf das Spitzenspiel gegen die Bayern wichtig sein. Denn darauf folgt das Rückspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Newcastle United (Dienstag, 07.11., 18.45 Uhr).

Luft nach oben beim BVB in der Abwehrarbeit

Es sind anstrengende Wochen für seine Spieler, das weiß Trainer Terzic. In dieser Saison zeigte sich der BVB nach Startschwierigkeiten bislang ergebnistechnisch stabil, liegt in der Bundesliga weitestgehend im Soll. Zuletzt gab es ein spektakuläres 3:3-Remis bei Eintracht Frankfurt, das aber eben auch einige defensive Mängel beim BVB offenbarte.

"Was uns nicht gefallen hat, waren die Abstände, wenn wir gepresst haben", kritisierte Terzic, zudem bemängelte er "die Bereitschaft, defensiv alles dafür zu investieren, noch einmal umzuschalten". Gegen die TSG gehe es jetzt im Pokalspiel darum, "nochmal die Sinne zu schärfen. Wir wissen um die Konterstärke der Hoffenheimer".

BVB- Selbstbewusstsein auch bei Rückständen intakt

"Gerade in den Heimspielen sind wir sehr stabil und erfolgreich. Das wollen wir in den nächsten drei Spielen unter Beweis stellen", meinte Sportdirektor Kehl. Und auch Terzic hob trotz der kritischen Worte nochmal die Moral seines Teams hervor, in Frankfurt war der BVB schließlich zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Es sei "nicht so lange her, da sah das noch anders aus", sagte er: "Ich glaube, das haben wir uns hart erarbeitet."

Diese Einstellung dürfte auch gegen Hoffenheim wichtig werden - und gegen die Bayern am Samstag.