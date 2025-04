WDR-Sport Bochums Dufner reagiert locker auf Kritik Stand: 03.04.2025 21:09 Uhr

Bochums neuer Geschäftsführer Dirk Dufner wurde in den sozialen Medien schon vor Arbeitsantritt heftig kritisiert - und hat nun bei seiner offiziellen Vorstellung Stellung bezogen.

"Wir konnten jetzt in den einschlägigen Social-Media-Kanälen sehen, was ich alles nicht kann. Ich würde jetzt gerne mich euch gemeinsam 'rausfinden, was ich vielleicht doch kann", sagte der 57-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung. Schon vor seinem ersten Arbeitstag beim Revierclub war Dufner von einigen Fans kritisiert und als unfähig dargestellt worden.

"Was in den letzten Tagen in den sozialen Medien über den Menschen zu meiner linken geschrieben wurde, hat mich ziemlich geärgert", sagte Bochums Vorstandsvorsitzender Uwe Tigges im Ruhrstadion. "Bewertung sollte man hinterher abgeben, wenn die Arbeit aufgenommen wurde beim VfL Bochum."

Kaenzig: "Dirk ist ein Urgestein der Bundesliga"

Dufner hat beim Tabellenvorletzten der Bundesliga einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben. Der Jurist arbeitete bereits unter anderem in der Geschäftsleitung des VfB Stuttgart, als Sportdirektor beim SC Freiburg und bei Hannover 96 sowie zuletzt von 2021 bis 2023 als Direktor Kadermanagement bei Hertha BSC.

"Dirk ist ein Urgestein der Bundesliga. Leider war er nie bei Klubs, die acht von zehn Spielen gewinnen. Und dann ist es in diesem Geschäft leider so, dass man polarisiert", sagte Ilja Kaenzig, der weiter als Sprecher der Geschäftsführung fungiert. "Ich freue mich, den VfL mit Dirk gemeinschaftlich jeden Tag ein bisschen besser zu machen", erklärte der 51-Jährige. "Dirk und ich - wir kennen uns über ein halbes Jahrhundert."

Bochum will für Talente attraktiver werden

Da kann man auch mal einen Witz auf Kosten des anderen machen. "Beim VfL Bochum, das ist kein Schönheitswettbewerb. Und bei allem Respekt: Den würdest du eh nicht gewinnen, Dirk", sagte Kaenzig. "Es geht darum, dass du anpackst, dass du wirklich malochen kannst."

Dufner reagierte mit einem Lächeln. Er sei etwas "irritiert und schockiert, dass ich nicht gut aussehe. Da hatte ich immer eine völlig andere Meinung, aber jetzt weiß ich, dass dem offensichtlich nicht so ist", sagte er. Als Ziel für seine Arbeit gab er unter anderem an, den VfL Bochum für junge Spieler attraktiver zu machen. Auch, damit sie keinen Grund hätten, zu anderen Vereinen im Ruhrgebiet zu wechseln.

