WDR-Sport Blomberg-Lippe siegt weiter - Niederlage für BVB-Frauen

Die HSG Blomberg-Lippe hat in der European League im vierten Hauptrunden-Spiel den vierten Sieg eingefahren.

Gegen das polnische Team Metraco Zaglebie Lubin setzte sich der Frauen-Bundesligist am Sonntag mit 27:26 (10:13) durch und behauptete die Tabellenführung in der Gruppe C. Für Blomberg war es wettbewerbsübergreifend der siebte Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Die HSG startete gut in die Partie und führte nach einem Treffer von Laura Rüffieux (16.) bereits mit 9:5. Lubin kam anschließend besser ins Spiel und drehte es: Mariane Cristina Olivieira Ferndes (29.) traf kurz vor der Halbzeitpause zum 13:10 für Lubin.

In der zweiten Hälfte steigerte sich Blomberg wieder, Laetitia Quist glich nach 35 Minuten zum 15:15 aus. Das Spiel blieb eng, doch die HSG konnte sich eine 27:24 (57.)-Führung erarbeiten. Lubin kam wieder auf 27:26 heran, zu mehr reichte es nicht. Kurz vor Spielende sah Blombergs Maxi Mühlner die Rote Karte. Quist war mit neun Treffern beste HSG-Schützin, für Lubin kam Aneta Promis auf sieben.

BVB unterliegt in Dänemark

Deborah Lassource

Die Handball-Frauen von Borussia Dortmund waren bereits am Samstag auch im dritten Gruppenspiel ohne Sieg geblieben. Beim dänischen Vertreter Herning Ikast HB verlor der BVB mit 25:29 (11:12). Die Dortmunderinnen belegen mit einem Punkt den letzten Platz der Hauptrunden-Gruppe B.

Die Däninnen, die insgesamt 63 Prozent ihrer Würfe im Tor unterbringen konnten, setzten sich in der zweiten Halbzeit dank ihrer größeren Effektivität ab. Die Dortmunderinnen kamen zu mehr Torabschlüssen, vergaben aber die Hälfte davon. Beste BVB-Torschützin war Lena Degenhardt mit sieben Toren.

