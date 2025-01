WDR-Sport Blomberg fertigt Göppingen ab - Spitzenreiter BVB siegt erneut Stand: 05.01.2025 18:35 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe einen Sieg gegen FA Göppingen eingefahren.

Nach zuletzt zwei Niederlagen setzte sich die HSG am Samstagabend gegen den Aufsteiger mit 34:22 (19:8) durch und hielt den Tabellennachbarn auf Distanz. Durch den sechsten Saisonerfolg verbesserte sich Blomberg mit 13:9-Punkten auf Rang fünf, Göppingen rutschte auf Platz acht ab. Beste Werferinnen waren Ida Hoberg (Blomberg) und Sarah Irmler (Göppingen) mit jeweils sieben Toren.

Göppingen bricht komplett ein

Die beiden Teams begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, ehe Frisch Auf komplett einbrach. Aufsteiger Göppingen versuchte, schnell zum Abschluss zu kommen, doch fand meist keine Lücke mehr in der inzwischen verbesserten HSG-Defensive und lief immer wieder ins offene Messer.

So konnte Blomberg beim Stand von 6:6 einen 7:0-Lauf starten: Ona Vegué Pena (19.) traf per Siebenmeter zum 11:6, ehe Göppingen nach zwei weiteren Blomberger Toren zum 13:6 eine Auszeit nahm - doch auch danach lief bei Frisch Auf nichts mehr zusammen. So konnte Hoberg (28.) den Vorsprung der Gastgeberinnen kurz vor der Halbzeitpause auf zehn Tore ausbauen.

Auch in der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild: Göppingen leistete sich weiter zahlreiche Fehler und Ungenauigkeiten, Blomberg spielte souverän seinen Stiefel herunter. Erst in der 38. Minute kam FA zu seinem zehnten Tor (23:10), Trainer Nico Kiener stand phasenweise nur noch kopfschüttelnd am Spielfeldrand. Doch auch bei der HSG ließ die Konzentration etwas nach, Nieke Kühne (39.) sah bei ihrer dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Der Blomberger Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Werkselfen verlieren erneut

Torhüterin Lieke van der Linden von Bayer Leverkusen.

Schlusslicht Bayer Leverkusen unterlag dagegen beim Buxtehuder SV mit 22:26 (8:14) und kassierte damit im zehnten Saisonspiel die zehnte Niederlage. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich Buxtehude mit einem 3:0-Lauf durch Treffer von Isabelle Dölle (2) und Maj Rika Nielsen erstmals auf 5:2 absetzen (10. Minute). Jolina Huhnstock (13.) baute den Vorsprung auf 8:3 aus.

Leverkusen kämpfte sich durch ein Tor von Johanna Andresen (20.) wieder auf 9:7 heran, vor dem gegnerischen Tor fehlte aber oft die Durchschlagskraft. So genügte den Gastgeberinnen eine solide Leistung, um eine 14:9-Führung mit in die Halbzeitpause zu nehmen. In der zweiten Hälfte fand Leverkusen keine Mittel, um den Rückstand zu verringern. Beste Werferin bei Bayer war Christin Kaufmann mit sechs Treffern.

BVB verteidigt Tabellenführung

Am Sonntag konnte Tabellenführer Borussia Dortmund die Spitzenposition mit einem knappen 28:27 (12:12)-Auswärtssieg beim VfL Oldenburg verteidigen. In einem über die komplette Spielzeit ausgeglichenen Spiel konnte sich kein Team mit mehr als zwei Toren absetzen.

78 Sekunden vor dem Ende konnte sich Dortmund durch einen Treffer von Carmen Campos Costa mit 26:28 absetzen, doch Merle Lampe brachte Oldenburg noch einmal mit einem verwandelten Siebenmeter auf 27:28 heran. Mit dem letzten Wurf der Partie scheiterte Oldenburgs Luisa Knippert dann an Sarah Wachter, die den Dortmunder Auswärtssieg festhielt. Campos Costa, Teamkollegin Alicia Stolle Langer und die Oldenburgerin Marie Steffen waren mit je sechs Toren erfolgreichse Schützinnen der Partie.

Der BVB steht nach elf Spieltagen mit starken neun Saisonsiegen souverän auf Platz eins.

