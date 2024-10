WDR-Sport BCL: Baskets Bonn brechen spät in Riga ein Stand: 01.10.2024 20:05 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben ihr erstes Spiel in der neuen Champions-League-Saison aufgrund eines desolaten Schlussviertels beim lettischen Top-Team VEF Riga verloren.

Von Jakob Halbfas

Das Team von Coach Roel Moors verlor am Dienstagabend eine über 30 Minuten lang ausgeglichene Partie am Ende deutlich mit 72:86 (42:41). Dabei gingen die Bonner noch mit einem knappen Vorspurng in das letzte Viertel, in dem offensiv nicht mehr viel zusammenpasste.

Nervöser Beginn auf beiden Seiten

Es war ein nervöser Auftakt in Riga. Beide Teams agierten in den ersten Minuten fahrig und produzierten viele Ballverluste. Bereits nach fünf Minuten hatten die Baskets schon fünf Mal den Ball hergeschenkt. Und auch auf der Anzeigetafel liefen die Rheinländer im ersten Viertel lange hinterher. Nach einem kleinen Lauf und Punkten vom zunächst auffälligen Phlandrous Fleming und Bodie Hume verkürzte Bonn nach fünf Minuten auf 8:9.

Nach den ersten fünf Minuten legte sich die Anfangsnervosität und die Baskets konnten sich in Halbzeit eins auf ihre Quote jenseits der Drei-Punkte-Linie verlassen. Nach starker Defense und Block von Jonathan Bähre landete der Ball über Angelo Allegri Rivaldo Soares, der per Dreier die erste Bonner Führung besorgte (16:14). Für das Highlight des ersten Abschnitts sorgte Point Guard Darius Mc Ghee, der den Ball mit Ablauf der Uhr und unter Bedrängnis spektakulär zum 21:19 versenkte.

Bonn kann davonziehen, dann kommt Bertans

Die Baskets erwischten einen guten Start in das zweite Viertel. Thomas Kennedy stellte mit seinen ersten Punkten per Dunking auf 25:22, wenig später sorgte Mc Ghee mit seinem nächsten erfolgreichen Dreier für die bis dato höchste Bonner Führung (32:25).

Rigas Dairis Bertans freut sich über seine 31 Punkte gegen Bonn

In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit nahm dann Rigas Dairis Bertans das Spiel komplett an sich. Im Alleingang und neun Punkten in Folge drehte der 35-Jährige die Partie zu Gunsten des Gastgebers. Bertans erzielte in dieser Phase 16 Punkte seiner Mannschaft in Serie. Die Bonner fanden in den letzten zwei Minuten des zweiten Viertels in der Offensive wieder Zugriff, der starke Mc Ghee stellte auf eine knappe 42:41-Halbzeitführung. Mit 25 Punkten wurde Mc Ghee am Ende Bonns bester Werfer.

Zu viele Turnover: Bonn schenkt Führung her

In Halbzeit zwei begann Bonn ähnlich fahrig wie zu Spielbeginn und verursachte erneut einen Turnover nach dem anderen. Insgesamt verursachten die Rheinländer 17 Ballverluste - Riga nur neun.

Mit einem 6:0-Lauf und erneuten Punkten von Bertans ging Riga mit 50:44 in Führung. Auf Bonner Seite übernahm dann Till Pape Verantwortung. Der 26-Jährige erzielte alle seiner acht Punkte im dritten Viertel und verwandelte zwei Dreier in Folge, den zweiten zum 54:54-Ausgleich. Für das nächste spektakuläre Play sorgten Bähre und McGhee im Zusammenspiel. Nach Vorlage vollendete Bähre per Alley-Oop zum 59:54.

Bonn verliert Schlussviertel 13:28

Mit einem knappen 59:58-Vorsprung ging Bonn in das letzte Viertel. Riga erwischte mit drei erfolgreichen Dreiern in Folge einen furiosen Start in den Schlussabschnitt und zog mit 67:61 davon. Bonn versuchte dagegenzuhalten, aber lediglich Mc Ghee ließ seine Qualitäten aufblitzen. Der 25-Jährige erzielte neun der 13 Bonner Punkte im letzten Viertel. Bei noch knapp sechs zu spielenden Minuten kam Bonn nochmal auf 68:71 heran.

Der überragende Akteur des letzten Viertels hieß jedoch Issuf Sanon und spielte für Riga. Mit seinen zwölf Zählern in den letzten zehn Minuten sorgte unter anderem Sanon knapp zwei Minuten vor Spielende für die höchste Führung der Letten (78:68). Bonn hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, den Schlusspunkt setzte Bertans, der am Ende mit 31 Punkten Topscorer wurde. Das letzte Viertel verloren die Bonner 13:28.