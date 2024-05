WDR-Sport BBL-Playoffs: Letzte Chance für die Baskets Bonn Stand: 20.05.2024 14:04 Uhr

Die Baskets Bonn stehen im Heimspiel gegen Alba Berlin mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage wären die Bonner aus den Playoffs ausgeschieden.

Von Michael Buchartz

Die Telekom Baskets Bonn haben am Dienstag (21.05.2024) eine schwere Aufgabe vor sich. Im ersten Heimspiel der Serie treffen sie auf Alba Berlin und müssen gewinnen - denn sonst ist die Saison für die Rheinländer zuende. Nach zwei Niederlagen spricht jedoch wenig für die Baskets.

Baskets zuhause stark

Ganz hoffnungslos dürften die Baskets aber nicht sein, denn zuhause sind sie eine Macht. Immerhin knapp 70 Prozent ihrer Spiele im Telekom Dome auf dem Bonner Hardtberg gewannen die Gastgeber. Damit waren sie das fünftbeste Heimteam der Hauptrunde. Nun also soll die Magie der rund 6.000 Zuschauer fassenden Halle wieder einmal helfen.

Zu Gast ist Berlin, das als Vizemeister favorisiert ist und in der Serie bereits 2:0 vorne liegt. Es ist also der erste Matchball in der Serie für die Albatrosse. Diese haben auswärts eine schwächere Bilanz als zuhause - dennoch dürfte man in der Hauptstadt gewillt sein, so schnell wie möglich ins Halbfinale einzuziehen und kräftezehrende weitere Spiele zu vermeiden.

Enges zweites Spiel macht Hoffnung

Trotzdem: Spiel zwei in Berlin war hart umkämpft und Bonn hat gezeigt, dass es Berlin an einem guten Tag durchaus schlagen kann. "Wenn sie einmal von der Dreierlinie heiß laufen, wird es schwer. Wir müssen in Bonn genauso fokussiert sein wie heute", bilanzierte Berlins Trainer Israel González nach dem zweiten Sieg.

Für Bonns Headcoach Roel Moors gab es in Spiel zwei vor allem eine entscheidende Szene: "Martin Hermansson hat einen Dreier mit Brett getroffen, als wir vier Zähler hinten lagen." Dennoch zeigte er sich zufrieden und betonte, man sei "viel besser und näher dran gewesen" als noch im ersten Spiel. Dieses hatten die Baskets deutlich mit 69:90 verloren.

Durchwachsene Saison vor dem Ende?

Geht das Heimspiel verloren, wäre es für den Vizemeister Bonn der Abschluss einer durchwachsenen Saison. Nach einem Umbruch im Sommer hatten die Baskets in der Liga schwer um die Playoff-Teilnahme gekämpft und sich erst mit einem Sieg im Playin-Spiel gegen Ludwigsburg dafür qualifiziert.