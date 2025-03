Leverkusen im Meisterschaftskampf Alonso will bei Wirtz "ein bisschen ins Risiko" gehen Stand: 27.03.2025 19:41 Uhr

Bayer Leverkusens Starspieler Florian Wirtz könnte nach seiner Verletzung früher zurückkehren als angenommen. Die Werkself empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr) den VfL Bochum zum Westduell im eigenen Stadion.

Über sich selber wollte Xabi Alonso gar nicht so viel sprechen, obwohl am Tag vor dem Spiel gegen den VfL Bochum viele der Fragen in der turnusmäßigen Medienrunde an den Trainer von Bayer Leverkusen und seine berufliche Zukunft gerichtet waren.

In der Länderspielpause habe es doch nichts zu entscheiden gegeben, erklärte sich der Baske und machte den Fragestellern deutlich, dass "wir nicht zu weit denken sollten". Einen Treueschwur über den Sommer hinaus blieb Alonso am Donnerstag erst einmal schuldig.

Alonso will bei Wirtz ein "bisschen ins Risiko" gehen

Stattdessen rückte er lieber eine andere Personalie in den Vordergrund: die seines Musterschülers Florian Wirtz. Der Nationalspieler könnte nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich vor zweieinhalb Wochen im Spiel gegen Werder Bremen (0:2) zugezogen hatte schneller zurückkehren als erwartet.

"Wir wollen Vollgas und ein bisschen Risiko gehen. Wenn er früher spielen kann, nehmen wir das Risiko", sagte der Spanier: "Wir können optimistisch sein, dass er früher zurückkehrt." Die medizinische Abteilung des Klubs ging zunächst von einer Pause über "mehrere Wochen" aus.

Wirtz' gutes Gefühl im Gelenk

"Ich habe mit Flo gesprochen, er fühlt sich besser. Sein Gefühl im Fußgelenk ist gut", sagte Alonso, der sich allerdings noch nicht auf einen Termin für das Comeback festlegen wollte. "Wir warten noch ein bisschen." Er wolle von "Woche zu Woche" schauen.

Ob schon mit oder wahrscheinlich ohne Wirtz - das Duell gegen die Bochumer nutzte Alonso auch, um Tabellenführer Bayern München den Titelkampf anzusagen.

Druck auf die Bayern erhöhen

Die Partie gegen den VfL sei daher "super wichtig", nun sei "der Moment, in dem sich alles entscheiden kann. Wir wollen so viel Druck wie möglich machen", betonte Alonso: "Wir müssen fast alles gewinnen. Die nächsten vier Spiele sind der Schlüssel, um eine Chance zu haben."

Das Ziel? Die Bayern sollten "fühlen, dass sie nicht alleine oben sind. Wir wollen eine Gefahr für sie sein." Mit einem Sieg an diesem Freitag könnte der Titelverteidiger den Rückstand zumindest vorübergehend auf drei Punkte verkürzen.