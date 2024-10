WDR-Sport Bayer Leverkusen verliert in Unterzahl gegen Meister Bayern München Stand: 20.10.2024 20:29 Uhr

Bayer Leverkusen hat am Sonntag in der Frauen-Bundesliga die erste Niederlage kassiert - nach zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0) gegen Meister Bayern München in Unterzahl.

Die Münchnerinnen, die am vergangenen Spieltag ihre erste Saisonniederlage kassiert hatten (0:2 beim VfL Wolfsburg), dann aber am Mittwoch mit einem 2:0 bei Juventus FC in der Champions League zurück in die Spur fanden, starteten in Leverkusen offensiv. In der 6. Minute tauchte Klara Bühl erstmals gefährlich im Strafraum auf, schoss mit Links jedoch weit daneben.

Kramer bringt Bayer mit Volleyabnahme in Führung

Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe Janou Levels für Leverkusen einen ersten Warnschuss abgab (13.). Die besseren Chancen hatte der amtierende Meister. Erst musste Juliette Angèle Vidal gegen Bühl Schlimmeres verhindern (15.), kurz darauf rettete das Aluminium für Bayer, als Glódís Viggósdóttir nach einer Ecke nur die Latte traf.

Die ausgelassenen Chancen bestraften die Leverkusenerinnen mit ihrem ersten richtig gefährlichen Vorstoß. Vidal passte einen abgefangenen Ball auf die linke Außenbahn zu Caroline Kehrer, die in den Strafraum flankte, wo Cornelia Kramer Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs mit ihrer Volleyabnahme keine Chance ließ.

Die Favoritinnen behielten auch danach die Spielkontrolle, ohne dabei bis zur Pause besonders viel Torgefahr zu erzeugen. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel schnell - dank einer starken Einzelleistung von Sarah Zadrazil. Die 31-jährige Österreicherin marschierte in den Strafraum, ließ zwei Leverkusenerinnen ins Leere laufen, legte sich den Ball auf den rechten Fuß und schlenzte ihn ins linke Eck (50.).

Schnelle Antwort durch eingewechselte Mickenhagen

Die Leverkusener Antwort folgte im Stile einer Spitzenmannschaft durch die für die angeschlagene Vidal eingewechselte Julia Mickenhagen. Von Katharina Piljic im Rückraum bedient, zog die 19-Jährige vor dem Strafraum einfach mal mit Links ab, und ihr Flachschuss schlug im rechten Eck des Bayern-Tores ein (51.). Zehn Minuten später erlebte Mickenhagen bei ihrer Liga- und Tor-Premiere ihre Karten-Premiere, als sie Gelb sah.

Die Münchnerinnen erholten sich auch von diesem Schock und profitierten in der 65. Minute davon, dass Levels Zadrazil im Strafraum bei der Ballannahme regelwidrig behinderte. Den fälligen Strafstoß platzierte Georgia Stanway präzise im linken Eck - die Ecke hatte Friederike Repohl zwar geahnt, verpasste den Ball aber ganz knapp.

Nächste Premiere für Mickenhagen - mit Platzverweis

Nach dem erneuten Ausgleich blieben die Münchnerinnen im Vorwärtsgang und durften den Schlusspurt mit einer Frau mehr auf dem Platz in Angriff nehmen. Mickenhagen "feierte" in der 73. Minute die nächste Premiere, als sie nach einem ungeschickten Einsteigen gegen Gwinn mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Mit einem Sieg hätten die Leverkusenerinnen die Tabellenspitze erobert, doch nun ging es für sie nur noch darum, den einen Punkt nicht zu verlieren. Das gelang ihnen jedoch nicht, da auch die 17-jährige Münchnerin Alara Şehitler eine Premiere feierte - und zwar ihre Tor-Premiere in der Bundesliga, als ein Leverkusener Abwehrversuch auf ihrem Fuß landete und sie mit Links trocken in die linke Ecke traf. Für Leverkusen bedeutete dieser Treffer die erste Saisonniederlage.