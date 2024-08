WDR-Sport Bayer Leverkusen verleiht Puerta an Hull City Stand: 27.08.2024 20:13 Uhr

Double-Sieger Bayer Leverkusen verleiht den kolumbianischen Fußball-Nationalspieler Gustavo Puerta an den englischen Zweitligisten Hull City.

Der Klub des früheren HSV-Trainers Tim Walter sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 21-Jährigen. "Gustavo wird seinen Weg machen, er ist ein sehr talentierter Spieler auf der Sechser- oder Achterposition", sagte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes am Dienstag (27.08.2024).

Puerta war im Januar 2023 von Bogota FC geholt und zunächst an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen worden. In Bayers Meister-Saison kam er auf sieben Einsätze in der Bundesliga und weitere drei in der Europa League.