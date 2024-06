WDR-Sport Bayer Leverkusen verleiht Mbamba an Zweitligist Düsseldorf Stand: 19.06.2024 16:04 Uhr

Noah Mbamba, defensiver Mittelfeldspieler des deutschen Double-Gewinners Bayer 04 Leverkusen, wechselt leihweise in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf.

Das gaben beide Klubs am Mittwoch (19.06.2024) bekannt. Der 19-jährige Mbamba kam in Leverkusen noch kaum zum Zug. Bei seinen insgesamt nur sieben Pflichtspiel-Einsätzen für die Profis zeigte er gute Ansätze. Die Konkurrenz auf seiner Position ist mit Granit Xhaka, Nationalspieler Robert Andrich, Weltmeister Exequiel Palacios und dem neuverpflichteten spanischen Nationalspieler Aleix Garcia aber noch zu groß.

"Noah hat sich bei uns in den zurückliegenden anderthalb Jahren sehr gut entwickelt", wurde Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in der Mitteilung zitiert. "Wir setzen großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Kader von Bayer 04 einnehmen wird. In Düsseldorf hat er aktuell aber bessere Chancen auf mehr Einsätze, die er für seine weitere fußballerische Entfaltung braucht."

Mbamba war Anfang 2023 aus Brügge (Belgien) nach Leverkusen gekommen. Er hat noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2028.

Fortuna Düsseldorf besitzt keine Kaufoption

Klaus Allofs, Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf, zeigte sich über die Leihe erfreut: "Dank unserer guten Beziehungen zu Bayer 04 ist es uns gelungen, mit Noah Mbamba einen jungen Spieler mit enormem Potenzial für die Fortuna zu gewinnen. Wir sind sicher, dass er sich in unserem Umfeld hervorragend weiterentwickeln kann und unser Team schnell verstärken wird."

F95 besitze keine Kaufoption für Mbamba, aber musste laut Allofs "die Gelegenheit ergreifen, einen Spieler mit diesem Talent auszuleihen".