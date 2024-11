Champions League Leverkusen mit Druck und Personalsorgen gegen Salzburg Stand: 25.11.2024 18:03 Uhr

Bayer 04 Leverkusen steht gegen RB Salzburg unter Druck, soll es mit der direkten Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League klappen. Ausgerechnet jetzt plagen die Werkself Personalsorgen.

Es heißt, in jedem Witz steckt auch immer ein bisschen Wahrheit. Vielleicht hat Xabi Alonso also wirklich kurz darüber nachgedacht, im Champions-League-Spiel von Bayer 04 Leverkusen am Dienstag (21 Uhr) gegen RB Salzburg noch einmal als Spieler aufzulaufen. "Wenn Fernando (Carro, d. Red.) mir einen Spielervertrag gibt, vielleicht", scherzte der Trainer der Werkself am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Gut gebrauchen könnten die Leverkusener den ehemaligen Weltklasse-Fußballer auf dem Feld durchaus. Denn Alonsos Scherz kam nicht ohne Grund. Bayer 04 plagen vor dem Heimspiel gegen Salzburg nämlich arge Personalsorgen. Mit Torjäger Victor Boniface, Martin Terrier, Jonas Hofmann und Amine Adli fehlen alleine in der Offensive vier Spieler mit Stammplatz-Anspruch noch wochenlang. Zudem stehen auch Nordi Mukiele und Jean Belocian noch nicht zur Verfügung.

Drei Jugendspieler gegen Salzburg im Kader

Gegen Salzburg werden mit Francis Onyeka, Ben Hawighorst und Artem Stepanov deshalb gleich drei Jugendspieler im Kader stehen. "Es ist eine besondere Situation mit sechs verletzten Spielern. Wir müssen kreativ sein. Alle sind bereit dafür", zeigte sich Alonso, der am Montag 43 Jahre alt geworden ist, dennoch zuversichtlich.

"Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass es keine weiteren Verletzungen gibt", sagte Kapitän Granit Xhaka und dürfte mit dieser Aussage niemanden überrascht haben. Als Ausrede will der Schweizer die Personalsituation aber nicht gelten lassen. "Zuhause gegen RB Salzburg muss bei allem Respekt ein Sieg her. Mit unserer Qualität müssen wir gewinnen."

Leverkusen unter Druck

Ein Sieg ist auch mit Blick auf die Champions-League-Tabelle fast Pflicht. Nach dem Unentschieden in Brest und der krachenden Niederlage beim FC Liverpool steht die Werkself unter Druck, soll es mit der direkten Qualifikation für die K.o.-Runde klappen. Dafür müsste Bayer unter die ersten Acht kommen. Aktuell ist Leverkusen 13., zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang acht. Die Leverkusener wollen die Königsklasse dennoch "genießen", sagte Alonso: "Jedes Spiel ist sehr schwierig. Aber wir müssen es genießen, mit positiver Energie."

Gegen die kriselnden Österreicher, die in der Liga nur auf Platz sechs stehen und seit der Übernahme durch den Red-Bull-Konzern nie so schlecht in die Saison gestartet waren, ist die Werkself dennoch der Favorit.

Hoffnungsträger Patrik Schick

Durch die Verletzung von Boniface wird es einmal mehr auf Angreifer Patrik Schick ankommen, der sich beim 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in Torlaune präsentiert hatte und neben Ausnahmekönner Florian Wirtz plötzlich als Hoffnungsträger in den kommenden Wochen gilt.

"Verletzungen gehören dazu im Fußball. Auch die anderen Spieler müssen immer bereit sein und auf ihre Chance warten - und das mache ich", sagte Schick, der in den vergangenen zwei Bundesligaspielen vier Treffer erzielte - in der Champions League aber noch auf sein Premierentor wartet.

Das soll sich gegen Salzburg ändern, zumal ein Sieg mit Blick auf das schwere Restprogramm der Leverkusener in der Ligaphase von großer Bedeutung wäre. Nach dem Heimspiel gegen Salzburg warten noch der italienische Meister Inter Mailand, Atletico Madrid und Sparta Prag auf die Werkself. "Wir wollen eine Möglichkeit haben, unter den ersten Acht zu sein. Die nächsten zwei Spiele zu Hause sind sehr wichtig, das sind Schlüsselspiele", sagte Alonso: "Wir müssen bereit sein."