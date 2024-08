Transfers beim Meister Bayer Leverkusen: Kossounou geht, Mukiele kommt Stand: 28.08.2024 21:32 Uhr

Odilon Kossounou verlässt Bayer Leverkusen und schließt sich dem Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo an. Dafür leiht der Klub Nordi Mukiele aus.

Kossounou wechselt zunächst auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten, der sich aber eine Kaufoption sicherte.Seinen Abgang vermeldete der ivorische Nationalspieler am Mittwochabend zunächst selbst über seine Social-Media-Accounts, kurz danach zog der Verein an.

"Odilons Wechsel ist für alle Beteiligten eine gute Lösung", betont Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in einer sehr kurzen Mitteilung des Vereins. Kossounou war 2021 vom FC Brügge für 23 Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt und hat seitdem 102 Pflichtspiele für die Rheinländer absolviert.

Mukiele kommt aus Paris

Einen Ersatz für Kossounou präsentierte die Werkself nur wenige Minuten später mit Nordi Mukiele. Der 26 Jahre alte Ex-Leipziger kommt von Paris St. Germain und wird ebenfalls für ein Jahr ausgeliehen. Über eine etwaige Kaufoption nach der einjährigen Leihe machte der Klub keine Angaben.

"Nordi Mukiele ist ein athletischer und schneller Verteidiger", so Rolfes. "Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft, er hat mit 30 Einsätzen große Champions-League-Erfahrung und kann als versierter Fußballer sowohl als Rechtsverteidiger als auch als zentraler Abwehrspieler agieren. Natürlich ist auch seine Bundesliga-Kenntnis ein großes Plus für uns."

Mukiele kommt allerdings mit geringer Spielpraxis an den Rhein. In der vergangenen Saison stand der Verteidiger nur in neun Ligaspielen in der Startelf und wurde sieben Mal eingewechselt.