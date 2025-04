WDR-Sport Bayer Leverkusen gibt Gustavo Puerta an Hull City ab Stand: 19.04.2025 17:46 Uhr

Der von Bayer Leverkusen an den englischen Zweitligisten Hull City ausgeliehene Gustavo Puerta wird nicht nach Leverkusen zurückkehren.

Wie der Bundesligist am Samstag mitteilte, hat der englische Klub den kolumbianischen Mittelfeldspieler fest verpflichtet. Durch die Anzahl der von Puerta bestrittenen Ligaspiele für Hull ist automatisch ein fester Wechsel in Kraft getreten. Puerta kommt in der laufenden Saison auf 27 Einsätze in der zweiten englischen Liga, von denen er 20 in der Startelf begann.

Leverkusen hatte den heute 21-Jährigen im Januar 2023 vom kolumbianischen Verein Bogota FC verpflichtet. Für die Werkself bestritt Puerta zehn Spiele in Bundesliga und Europa League.

